Başbakan Erdoğan, Cameron ve Hollande ile görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile telefonda görüştü

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, iki liderle yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cameron Erdoğan'ı konferana davet etti

İngiltere Başbakanı Cameron'un telefonla aradığı Erdoğan'ı, salı günü Londra'da düzenlenecek Somali Konferansı'na davet ettiği ancak Başbakan Erdoğan'ın söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu göndereceğini belirttiği öğrenildi.

Erdoğan'ın telefonla aradığı Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile yaptığı görüşmede ise enerji alanındaki işbirliği, ikili ilişkiler ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ivme kazandırılması konuları üzerinde durulduğu bilgisi edinildi.

Erdoğan ve Hollande'ın ikili ilişkilerde kaydedilen mesafeden karşılıklı memnuniyetlerini ifade ettikleri görüşmede, Suriye ve Mali konularında fikir teatisinde bulundukları da belirtildi.