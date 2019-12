-BAŞBAKAN ERDOĞAN: ÇALIŞ, SENİN DE OLSUN İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'da, bütün parti yöneticilerini, milletvekillerini, bütün teşkilatı toplayarak küçücük bir parkın açılışını yapanların, AK Parti'nin açılışlarını eleştirdiğini ifade ederek, "Atalarımızın güzel bir sözü var. La teşbih. Benzetmiyorum, alınmasınlar, onlar için böyle bir şey söylemiyorum ama 'Tilki erişemediği üzüme koruk' der. Sen çalış, senin de olsun. Niye kıskanıyorsun" dedi. Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Alışveriş Merkezi bahçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, son günlerde, anamuhalefet partisinin, AK Parti'nin illerde yaptığı açılışları diline doladığını ifade ederek, CHP'nin Türkiye'de çakılı çivisi olmadığını söyledi. CHP'nin Türkiye genelinde ilçe, belde, iller olmak üzere toplam 526 belediyesi bulunduğunu anımsatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunların, hiç şöyle gümbür gümbür bir açılış yaptıklarını duydunuz, gördünüz mü? Toplu açılıştan vazgeçtik, tek tek açılış yaptıklarını gördünüz mü? Olsa olsa herhangi bir yerde ufak bir park açarlar, ondan sonra aynen nasıl bütün kıyameti kopartırlar. Ama haklarını yemeyelim. Geçen yıl, Mayıs ayında, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir park açılışı yaptılar. Küçük bir parkın açılışına, Genel Başkan, Genel Sekreter, Grup Başkanvekili ve çok sayıda milletvekiliyle katıldılar. Dikkatinizi çekiyorum. Biz bugün Sakarya'da, 90 park, bahçe ve peyzaj çalışmasını, 7 proje olarak açıyoruz. 90 projeyi 7 projede topluyoruz. Sadece Yenikent'teki, yaklaşık 2 milyon lira bedele mal olan parkı, Çark Deresi'ndeki düzenlemeyi, Serdivan'daki Zaman Parkı'nı, Akyazı'daki peyzaj çalışmasını, diğer eserleri 6 kalem olarak açıyoruz. Her köye bir çocuk parkı ilkesiyle başlattığımız ve 60 köye kazandırdığımız parkları, sadece bir kalem olarak ele alıyoruz ve öyle açıyoruz. Biz bugün Sakarya'da 54 açılış diyoruz. Aslında, detayına girildiğinde yüzlerce açılış. Gittiğimiz her ilimizde bu şekilde açılış yapıyoruz. 30, 50, 100 kalem vesaire." Açılışlarda vatandaşla kucaklaştıklarını ve buluştuklarını, açılışını yaptıkları eserleri tek tek saymaya bile vakitleri yetmediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Çankaya'da, bütün parti yöneticilerini, milletvekillerini, bütün teşkilatı toplayarak küçücük bir parkın açılışını yapanlar, şimdi çıkmış, bizim açılışlarımızı güya eleştiriyorlar. Atalarımızın güzel bir sözü var. La teşbih. Benzetmiyorum, alınmasınlar, onlar için böyle bir şey söylemiyorum ama 'Tilki erişemediği üzüme koruk' der. Sen çalış, senin de olsun. Niye kıskanıyorsun? Her zaman söylüyorum; bizim eserlerimize, bizim yaptıklarımıza, bizim Türkiye'ye kazandırdıklarımıza, bunların hayalleri dahi erişemez. Bunlar gider, yılda bir ya da iki kere, kendi belediyelerinin yaptığı küçük parkı açar, hem de büyük bir gümbürtüyle açar, ondan sonra bizim açılışlarımıza dil uzatırlar. Kusura bakmasınlar, ben sadece insaf diyorum, gerisini yüce milletimin, halkımın takdirine bırakıyorum." -"GÖRMEYE GÖZ GEREK, SEZMEYE ÖZ GEREK"- Başbakan Erdoğan, anamuhalefet partisi genel başkanının geçen günlerde Erzurum'a gittiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Erzurum'un nasıl değiştiğini görmüyor. Denizli'ye gidiyor, Denizli'deki yatırımları görmüyor. Sakarya'ya geliyor, Sakarya'daki hizmetleri görmüyor. Çünkü görmeye göz gerek, göz... Sezmeye, hissetmeye öz gerek öz... Bunlar bir tek daire inşa edebilseler, tam kadro gidip açılış yaparlar. Biz 480 bin daire inşa ediyor ve açılışına yetişemiyoruz. TOKİ, Cumhuriyet tarihini gümbür gümbür aşıyor. Kentsel dönüşümle 81 ili değiştiriyor. Bunlar 1 kilometre yol yapabilseler, 40 gün 40 gece düğün bayram yaparlar. 79 senede Cumhuriyet tarihinde 6100 kilometre yol yapıldı, biz 7 yılda 13 bin 600 kilometre bölünmüş yol yaptık, bizim farkımız bu."