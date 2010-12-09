-BAŞBAKAN ERDOĞAN BÜTÇE MESAİSİNDE ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na ilişkin, ilgili bakanlar ve milletvekilleri bir görüşme yaptı. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmeye, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti'li bazı genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri katıldı.