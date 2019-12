Başbakan Erdoğan: Böyle bakanlık yapılmaz

T24 - Erdoğan'dan Maliye Bakanı Şimşek'e: 'Seçilen çare aramalı. Bakanlık makamı hassastır, böyle bakanlık yapılmaz'



Milliyet gazetesinin haberne göre AKP’nin, Kızılcahamam Kampı’nda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha milletvekillerini Genel Kurul çalışmalarına katılmadıkları için sitem etti. Milletvekilleri ise bakanlardan randevu alamadıkları, bölge sorunlarını aktaramadıklarından yakındılar. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise milletvekillerinin hedefindeki isim oldu.



AKP’nin, Kızılcahamam da gerçekleştirilen 14. İstişare Toplantısı’nın gündemini ağırlık olarak "demokratik açılımlar" oluştururken, milletvekillerinin bakanlara yönelik şikayetleri toplantıya damgasını vurdu. Toplantıda açılım ile ilgili milletvekilleri kaygılarını ve eleştirilerini dile getirdiler. Başbakan Erdoğan ise Genel Kurul çalışmalarına katılmayan milletvekillerine uyarıda bulundu.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre, toplantının ilk gününde; Devlet Bakanı Faruk Çelik, "Alevi Açılımı" ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Çelik, açılımın Alevilerle sınırlı kalmayacağı bilgisini verirken, 2010 yılının ilk yarısında bu alanda yeni adımların atılacağını anlattı. Alevi çalıştayı ile ilgili komisyonlar kurulacak ve Alevilerin de yer aldığı sivil toplum da katılımlar sağlanacak.



Alevi açılımında, hedeflerin de anlatıldığı toplantıda; Alevi Din adamlarına ödenek sağlanması, din kitaplarının yeniden yapılandırılması ve Madımak’ın müze olması konusu yeniden değerlendirildi. Bu alanda açılımın genişleyeceğini anlatan Bakan Çelik, 8 Aralık günü İstanbul’da Roman temsilcileriyle bir toplantının gerçekleşeceğini söylediği belirtildi.



Milletvekilleri 'demokratik açılım' sürecindeki kaygılarını anlattılar



Toplantıda milletvekillerini dinleyen Başbakan Erdoğan, milletvekillerinin açılım kaygılarını, eleştirilerini ve önerilerini aldı. Milletvekilleri, bu süreçte en fazla anayasal değişikliklerin olup olmayacağını ve ne zaman yapılacağına ilişkin sorularını gündeme taşıdılar.



Bazı milletvekilleri Anayasa’nın ilk üç maddesinin korunmasını isteyerek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, üst kimlik olsun daha ötesine gidilmesin. Açılımda kırmızı çizgiler belli. Ama tam olarak anlatılamıyor. Kaygılar giderilmeli" dediler.



Bazı milletvekilleri açılımın topluma yeterince anlatılmadığı eleştirisini tekrar edince; Başbakan da, "İyi anlatın o zaman. Bu süreç benim onun anlatacağı bir süreç değil, diyoruz; herkese görev düşüyor, sorumluluk düşüyor" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Aynı milletvekilleri, Muhalefetin söylemlerinin toplumda kaygı yarattığına da toplantıda dikkat çektiler.



'Habur görüntüsü bir daha yaşanmasın'



Toplantıda, 34 PKK’lının teslim anı ve sonrasında yaşanan görüntülerden rahatsız olan milletvekilleri, "Bu görüntüler bir daha yaşanmamalı" şeklinde endişelerini dile getirdiler.



Bazı milletvekilleri, Habur’dan yaşanan görüntülere ilişkin, "İlgili kurum ve makamlar, gerekli planı yapmalıydılar" eleştirisini getirerek İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı eleştirdiler.



Bu görüntülerin, toplumda bazı hassas kesimleri (şehit ailelerini) rahatsız ettiği görüşleri dile getirilerek, batı ile doğu illeri arasında farklı hassasiyetler olduğu söylendi.



Erdoğan milletvekillerine, milletvekilleri bakanlara sitem etti



Toplantıda yine Genel kurul çalışmalarında yaşanan sıkıntılar gündeme geldi. Başbakan Erdoğan, sık sık Genel Kurul’da yaşanan toplantı yeter sayısına dikkat çekerek, "Muhalefete bu süreçte malzeme veriyorsunuz. Her yarım saatte bir toplantı yeter sayısı isteniyor. Genel Kurul çalışmalarına hiç özen göstermiyorsunuz. Katılım çok az. Muhalefet sıraları daha dolu oluyor bazen" dediği kaydedildi.



Maliye Bakanı Şimşek milletvekillerinin hedefindeki isim oldu



Milletvekilleri de bakanlar konusunda sıkıntılarını Başbakan Erdoğan’a ilettiler. Bazı bakanlardan bölge sorunlarını aktarabilmek için randevu alamadıklarını anlatan milletvekilleri, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ise eleştiri bombardımanına tuttular.



Bakan Şimşek’ten randevu alamadıklarını belirten milletvekilleri bölgelerinin taleplerinin dikkate alınmadığını savundu. Şikayetleri dinleyen Erdoğan ise Maliye Bakanı’na "Seçilen çare aramalı. Bakanlık makamı hassastır, böyle bakanlık yapılmaz" sözleriyle uyardı. Başbakan Erdoğan, Şimşek’e milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelmesini istedi.



Milletvekillerinden Davutoğlu'na tam not



Toplantının ikinci gününde, dış politika üzerine milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise milletvekillerinden tam not aldı.



Toplantıda, Ermenistan ile imzalanan protokol, ve son yurt dışı gezilerinden de notlar aktaran Davutoğlu, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.



Milletvekilleri Davutoğlu’nu tam kadro dinlediler. Toplantıda en verimli bakan Davutoğlu’nun olduğu belirtildi.