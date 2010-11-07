-BAŞBAKAN ERDOĞAN BOSNA HERSEK'TE SREBRENİTSA (A.A) - 11.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''OBA'' helikopteri ile anma törenlerinin yapılacağı Srebrenitsa kentine geldi. Başbakan Erdoğan, burada Potoçari tören alanına gelecek. Anma törenleri, tören yöneticisinin anıta çelenk koymasıyla başlayacak. Daha sonra sırasıyla Kuran'dan sureler okunacak, Bosna-Hersek bayrağı göndere çekilecek, milli marş ve Srebrenitsa şiiri okunacak. Daha sonra Erdoğan ve diğer konuşmacılar birer konuşma yapacaklar. Konuşmaların ardından Katolik papaz tarafından dua okunacak. Yasin suresinin okunması ve öğle ezanının ardından Reis-ul Ulema tarafından namaz kıldırılacak. Defin sonrasında mezarlıkta dua edilecek.