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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN BAYRAM NAMAZINI SULTANBEYLİ MERKEZ CAMİSİ'NDE KILDI İSTANBUL (A.A)

09 Eylül 2010 11:11

-BAŞBAKAN ERDOĞAN BAYRAM NAMAZINI SULTANBEYLİ MERKEZ CAMİSİ'NDE KILDI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Sultanbeyli Merkez Camisi'nde kıldı.  Üsküdar'daki evinden çıktıktan sonra Sultanbeyli Merkez Camisi'ne gelerek burada bayram namazını kılan Erdoğan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.  Başbakan Erdoğan'ın bayram namazını kıldığı Sultanbeyli Merkez Camisi'ne gelen bazı vatandaşların, caminin avlusu ile caddede namaz kıldıkları dikkat çekti. Güvenlik kuvvetleri de çevrede yoğun önlemler aldı.  Erdoğan, namazın ardından partiye ait otobüsten vatandaşlara hitap etti. 

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