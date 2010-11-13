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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN, BANGLADEŞ'E GELDİ DAKKA (A.A)

13 Kasım 2010 16:32

-BAŞBAKAN ERDOĞAN, BANGLADEŞ'E GELDİ DAKKA (A.A) - 13.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel Ana Uçağı ile Bangladeş'e geldi. Başbakan Erdoğan'ı Hazret Şahcelal Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Şeyh Hasina karşıladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç da Bangladeş'e geldi. Erdoğan, Bangladeş'teki resmi temasları çerçevesinde bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Dipu Moni ile bir araya gelecek. Moni'nin ardından Maliye Bakanı Abul Maal Abdul Muhith'i kabul edecek olan Başbakan Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın onuruna vereceği yemeğe katılacak.

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