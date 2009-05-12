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Politika

Başbakan Erdoğan Bakü'ye gitti

12 Mayıs 2009 20:19

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere özel uçak "ANA" ile saat 17.10'da Bakü'ye gitti.

Başbakan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve öteki ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da Azerbaycan'a gitti.

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