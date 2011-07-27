-BAŞBAKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİTTİ ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 10.35'te Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve gazetecilerden oluşan bir heyet de Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Azerbaycan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacağını söyledi. Ziyaretlerin, seçimlerden sonra Türkiye ve Azerbaycan'ın yerleşik bir geleneği haline geldiğini ifade eden Erdoğan, 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretinin ardından bugün de Azerbaycan ziyaretiyle geleneği sürdürdüklerini ifade etti. Ziyaretinin, iki halkın istisnai dostluk ve kardeşlik duygularının nişanesini oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, ziyaretinin Azerbaycan ile ikili ilişkileri ve kapsamlı işbirliğini çeşitli veçheleriyle ele almaya, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmaya vesile olacağını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapacağı gerek ikili görüşme, gerek heyetler arası görüşmelerle iki ülke arasındaki mevcut durumu değerlendireceklerini anlatan Erdoğan, ''Aramızda tarihi ve insani yakınlığı küresel ölçekteki projelerle stratejik ortaklık haline dönüştürmeyi başardık, bunu daha da güçlendirerek başarmayı hedefliyoruz'' dedi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki en önemli projelerden birinin Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol, diğerinin Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı olduğunu belirten Erdoğan, doğalgaz boru hattının ikincisinin 2017'de Şahdeniz ile gerçekleşeceğini ve yaklaşık 16 milyar metreküp ilave doğalgaz sağlanacağını kaydetti. İki ülke arasında atılacak diğer önemli adımın Bakü-Tiflis-Kars demiryolu olduğunu ifade eden Erdoğan, çalışmanın hızla devam ettiğini, bitişiyle raylı sistemler noktasında da iki ülke arasındaki bağlantıyı güçlendirmiş olacaklarını vurguladı. Başbakan Erdoğan, enerji projelerinin iki ülke arasındaki konumunun, Nabucco Projesi ile de güçlenerek devam edeceğine işaret ederek, ''Nabucco konusunda Avrupa'nın beklentisi yılda 10 milyar metreküp doğalgazdır. Bunun görüşmelerini Avrupa kanadı yaptığı gibi, biz de aramızda görüşüyor ve bunun uygulamasını, zamanlamasını, yol haritası çerçevesinde devam ettiriyoruz'' dedi. Bu projelerle sadece Türkiye ve Azerbaycan arasındaki köprüleri güçlendirmekle yetinmediklerini, aynı zamanda Avrasya ve Türk dış politikasının öncelikli alanları arasında yer alan Kafkasya'da tesis edilmeye çalışılan barış ve istikrara da büyük katkılar sağladıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bölgede sürdürülebilir, kapsamlı barış ve istikrarın tesisiyle refah ve kalkınma ortamının ihdası, Türkiye'nin bu bölgeye yönelik dış politikasının temelini teşkil ediyor. Azerbaycan'da gerçekleştireceğimiz temaslarda, Güney Kafkasya'da barışın tesisi yönündeki çabalar hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağız. Bu çerçevede bölgede istikrar, refah ve işbirliği ortamının önündeki ciddi bir engeli teşkil eden Yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esas alınmak suretiyle barışçı yollardan çözümlenmesini teyit etme imkanını da bulacağız. Aynı şekilde Kafkasya'da kapsamlı barışın tesisi amacıyla Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini de bu vesileyle teyit etmiş oluyoruz.'' Ziyareti sırasında Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da biraraya geleceğini ifade eden Erdoğan, son yıllarda Azerbaycan ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, bu büyümede de Türk vatandaşlarının ciddi katkılarının söz konusu olduğunu söyledi. Bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, Azerbaycan'ın kalkınmasına Türk girişimcilerin sağladığı katkının önümüzdeki dönemde artarak devamını beklediklerini belirtti.