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Politika

Başbakan Erdoğan Arınç ile telefonla görüştü ANKARA (A.A)

01 Aralık 2011 16:02

-Başbakan Erdoğan Arınç ile telefonla görüştü ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın ''muhtemelen pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısıyla çalışmalarına başlamayı düşündüğünü'' belirttiğini aktardı. Arınç, yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan ile telefonla görüştüğünü belirtti. Erdoğan'ın, sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurguladığını, ilgi gösteren herkese teşekkürlerini ilettiğini belirten Arınç, Erdoğan'ın ''Gayet iyiyim, en kısa sürede çalışmaya başlayacağız. Muhtemelen pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısıyla beraber çalışmalara başlamayı düşünüyorum, herkese selamlarımı iletiyorum'' ifadelerini kullandığını kaydetti. Kendisinin de Erdoğan'a sağlığının iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini, ancak daha fazla dinlenebileceği önerisinde bulunduğunu anlatan Arınç, ''Çalışmalarımızda hiçbir aksaklık bulunmuyor, biraz daha dinlenmede kalmanızı arzu ediyoruz'' dediğini söyledi. Arınç, Başbakan Erdoğan'ın da ''duruma göre programını tekrar değerlendireceğini, ancak pazartesi günü çalışmalara başlamayı istediğini'' ifade ederek, herkese selamlarını ilettiğini kaydetti.

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