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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN ANTALYA'YA GELDİ ANTALYA (A.A)

07 Ağustos 2010 20:22

-BAŞBAKAN ERDOĞAN ANTALYA'YA GELDİ ANTALYA (A.A) - 07.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''ANA'' uçağı ile saat 17.00'de Antalya'ya geldi. Başbakan Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak karşıladı. Karşılamada, AKPM Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Yusuf Ziya İrbeç, Abdurrahman Arıcı, Sadık Badak ve diğer yetkililer de bulundu.  Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan da Antalya'ya geldi. Başbakan ve beraberindeki heyet, AK Parti otobüsüyle miting yapılacak alana hareket etti.

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