-Başbakan Erdoğan, Ankara'ya geldi ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''DAP'' ile saat 20.05'de Ankara'ya geldi. Başbakan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan yardımcıları Beşin Atalay ve Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Ankara'ya geldi. Bu arada Başbakan Erdoğan, taziye için Esenboğa Havalimanı'na gelenleri Büyük Şeref Salonu'nda kabul etti.