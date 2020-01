Erdoğan: Pensilvanya kasetle Baykal'ı indirdi, bu bir terör örgütü

Başbakan Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen cemaatini kastederek "Şu anda hain bir terör örgütü var. Bu bir terör örgütü. Buna karşı gerekli tedbirleri almak bizim görevimiz. Bu Pensilvanya, kasetle CHP'in Genel Başkanı'ı indirdi" dedi.

Başbakan Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında Ankara mitinginde konuştu.

Mitingde CHP ve Gülen cemaatine yüklenen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Seninle gurur duyuyoruz Ankara. 30 Mart seçimleri milletimiz, Ankara için hayırlara vesile olsun. TBMM dualarla açıldı, o gün çalışmaya başladı. Top sesleri geliyordu. Meclis korkmadı. Top seslerine rağmen tehditlere rağmen meclis çalıştı. İstiklal savaşımız zaferle sonuçlandı. Hep birlikte çalıştık, yaraları sardık hep birlikte uğraştık."

'Mustafa Kemal kurdu ama...'

"91 yıllık süreçte iyi günlerimiz olduğu halde kötü günlerimiz de oldu. Tek parti CHP dönemini yaşadık, çok ağır zulümleri yaşadık. Ah bu CHP var ya bu CHP, gidecek yerleri yok. Kuran yasaklatıldı bu ülkede. Camileri yakıp yıktılar. Sakala, bıyığa, baş örtüsüne bile karıştılar. Mustafa Kemal kurdu, ama öldükten sonra neler yaşandı ona bakın. Gazi ölür ölmez Türk Lirası'nın üzerinden resmini kaldırdı, kendi resmini koydu."

'Atatürk'ün ölümünden sonra zulüm başladı'

"CHP halka zulüm etti. CHP dönemini yaşadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra büyük bir zulüm başladı. Özgürlükleri kısıtladılar, ayrımcılık yaptılar, ırkçılık yaptılar. Dersim katliamını da bu CHP yaptı."

'Ankara nice zalime şahit oldu'

"Bugünün medyası rahmetli Menderes'in döneminde olduğu gibi yine işbaşında. Yine aynı başlıklar atılıyor. Diktatör deniliyor. Önce milli iradeyi, sonra Menderes ve arkadaşlarını idam ettiler. Bu Ankara nice zalime şahit oldu. Menderes'i idama götüren CHP ne ise bugünkü CHP de odur. Bu partide isimler değişebilir ama CHP kafası değişmez. Ankara popülüst siyasete fırsat vermez."

'Bunlar baştayken biz daha çok seçim kazanırız'

'Kiralık adayla siyaset olmaz. Kılıçdaroğlu 3 seçimdir nal topluyor. Bu seçim kaybedeceği 4. seçim olacak. Kılıçdaroğlu gel birinci olamazsan bırak, diyorum, bırakmıyor. Biz CHP'ye yardımcı olmak istiyoruz. CHP'yi düştükleri bu başarısızlıktan kurtarmak istiyoruz. Aslında bunların başında olması bizim işimize yarar. Bunlar baştayken biz daha çok seçim kazanırız."

'Pensilvanya, kasetle CHP'nin genel başkanını indirdi'

Bunlar şantajcı, bunların veri depoları var. Her an her yerden bir şeyler çıkarırlar ve bunlar evlerin çevrelerinde de örgütlenmişler. Oralarda evler kiralayıp oralardan da dinleyebilirler, gözetleyebilirler, böyle hain bir örgüt bunlar.