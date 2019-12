Başbakan Erdoğan: Ana gibi yar olmaz

Türk annesinin hali içler acısı / Cengiz Çiftçi

Ana gibi yar olmaz



Erdoğan, Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak annesi Tenzile Erdoğan'ın yaşadığı Kısıklı'daki eve geçti. Burada annesinin elini öperek çiçek sunan Erdoğan, daha sonra "Anneler Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:"Bugün malum 'Anneler Günü'. Senede bir gün 'Anneler Günü'nü biz sembolik olarak gerçi kutluyoruz, ama bizim değerlerimizde, bizim kültürümüzde her gün 'Anneler Günü'. Biz bu duygular içerisinde annemize, annelerimize bakıyoruz. Ben bu vesileyle bugün annemi ziyaret edeyim, elini öpeyim, hayır duasını alayım istedim.Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bunun yanında son zamanlarda gündemimize girmiş bulunan şehitlerimizle alakalı olarak da tüm şehit annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutluyorum. Onlara ayrıca sabırlar temenni ediyorum. Milletçe her zaman onların yanında olduğumuzu unutmamalarını özellikle bilmelerini istiyorum.Bu vesileyle bunu hep söylüyoruz. Şairin de ifade ettiği gibi 'Ana gibi yar olmaz'. Bunu bilmemiz lazım. Anneler bizim her şeyimiz. Cennet annelerin ayakları altında. Babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir. Biz annelerimize böyle değer veririz.Annelerimizi öyle severiz. Gerçi benim annem ayağının altını bana pek öptürmüyor, ama bazen zorluyorum. Böyle de bir durumumuz var. Onun için tekrar Anneler Günü'nü kutluyorum. Daha nice Anneler Günü'nde milletçe, annelerimizle huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde milletçe aydınlık yarınlara temennisini tekrar ediyorum." (aa)