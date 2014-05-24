Başbakan Erdoğan Almanya'ya gidiyor, Köln'de ilk protestolar yapıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln mitingi öncesinde Köln şehrinde Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler protesto edildi.

Köln'de Türk restoranlarının bulunduğu Weidengasse Semti'ne gelen Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler yemek için Bosporus adlı restorana girdi. Emrullah İşler'in geldiği restoranın bulunduğu bölgeye gelen bir grup, İşler'i protesto etti.

Bu sırada AKP’liler de gruba tepki gösterdi. İki grup arasında gerginlik çıktı. Alman polisi, iki grubun arasına girerek gerginliğin büyümesini önledi. Polis korumasında aracına binen Emrullah İşler restorandan ayrıldı.

Emrullah İşler, Ali Kurt'un ailesini ziyaret etti

Almanya'nın Köln kentinde temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, iki çocuğu boğulmaktan kurtarmak için Ren nehrinde atlayarak yaşamını yitiren Ali Kurt'un ailesini ziyaret etti.

Köln'de Ren Kahramanı ilan edilen Ali Kurt'un eşi Gülşen Kurt'u ve ailesini ziyaret eden Emrullah İşler başsağlığı diledi. Ziyarette Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, YTB Başkanı Kudret Bülbül ve Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de hazır bulundu.

İnsanlık dersi çıkarılması gerek

Yurtdışından Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, ziyaret sonrası basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Solingen'deki Genç ailesini ardından da az önce Kurt ailesini ziyaret ettik. İki ay önce iki çocuğu kurtarmak için suya atlayan kahraman vatandaşımızın maalesef kendisi hayatını kaybetti. Çocukları kurtardı ama acı bir olay yaşandı. Biz de buraya gelmişken ailesini ziyaret edip taziyelerimizi iletmek istedik. Ali Bey öldü ama burada bir insanlık dersi vermiş oldu. Bu yaşanan olaylardan herkesin çıkarması gereken dersler olduğunu düşünüyorum. Ben aileye sabır Ali Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun.