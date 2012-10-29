Başbakan Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Başbakan Erdoğan, iki gün sürecek Almanya ziyareti sırasında dünyanın en büyük Türk diplomatik temsilciliği olduğu belirtilen Berlin'deki yeni Büyükelçilik binasının açılışını yapacak ve Başbakan Merkel ile bir araya gelecek.

Ankara'nın memnun olmadığı, PKK'ya karşı işbirliğinin gündeme geleceği belirtilen Erdoğan-Merkel görüşmesine PKK'ya karşı işbirliği ve Suriye krizinin damgasını vurması bekleniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Bayram sonrası ilk yurt dışı gezisini Almanya'ya gerçekleştirecek. 30-31 Ekim günlerindeki ziyaret sırasında Berlin'deki yeni Büyükelçilik binasının açılışını yapacak Başbakan Erdoğan'ın, meslektaşı Angela Merkel ile buluşmasının ağırlıklı gündem maddelerinin PKK'ya karşı işbirliği ve Suriye krizinin olacağı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşlik edeceği Başbakan Erdoğan, Almanya gezisinin ilk günü olan bugün Berlin'deki yeni Büyükelçilik binasının açılışını yapacak Türkiye'nin dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliği olduğu belirtilen yeni bina, İkinci Dünya Savaşı sırasında zarar gören ve 1945 yılında kapatılan eski büyükelçiliğin bulunduğu alan üzerinde inşa edildiğine dikkat çekiliyor. Yeni Büyükelçilik binasının açılışı dolayısıyla bugün düzenlenecek törene iki ülke Dışişleri Bakanları Ahmet Davutoğlu ve Guido Westerwelle hazır bulunacak.

Erdoğan, Merkel'le görüşecek

Başbakan Erdoğan ile Angela Merkel arasında yarın yapılacak görüşmede ikili konuların yanısıra iki ülkenin yakından ilgilendiği bölgesel sorunlar da ele alınacak. Bu çerçevede teröre karşı işbirliğinin önemli bir konu olacağı ifade ediliyor. Ankara, Avrupa devletlerinin PKK'ya karşı istenen düzeyde bir işbirliğini yapmadıklarını düşünüyor. Nitekim, Erdoğan, bir süre önce PKK'ya verilen destekten yakınırken Almanya'yı ismen zikrederek "Terör sorununu çözmemizi birinci derecede Batı istemiyor. Açıkça söylüyorum. Almanya, Fransa istemiyor" sözleriyle eleştirmişti.

Bu arada, Almanya'daki Türk vatandaşlarının sorunlarının da gündeme geleceği Berlin'deki görüşmelerde büyük ölçüde yavaşlayan Türkiye'nin AB üyeliği sürecine de değinilecek. Görüşmelerde Türkiye'nin başta vize olmak üzere AB'den beklentilerini dile getirirken Alman tarafının da son dönemde artan, Türkiye'ye yönelik ifade özgürlüğü gibi insan hakları eleştirilerine işaret etmesi bekleniyor. Berlin'deki Erdoğan-Merkel görüşmesinde ağırlıklı bir diğer konunun da Suriye krizi olacağı belirtiliyor. (ANKA)