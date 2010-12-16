-BAŞBAKAN ERDOĞAN AHMET ÖZAL'I KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal, 15-16 Ocak 2011 tarihinde partisinin kongresinin yapılacağını belirterek, ''Tansu Çiller aday değilse, genel başkanlığa adayım'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Ahmet Özal'ı kabul etti. Özal, basına kapalı yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından çalışma ofisindeki basın merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan ile neler konuştunuz?'' sorusu üzerine Özal, ''Özel bir görüşmeydi. Ben de Ankara'daydım. Bugün saat 17.30'da çağırdılar, geldim'' dedi. Ankara'da DP'nin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının yapıldığını ve 15-16 Ocak 2011'de kongre kararı alındığını anımsatan Özal, buraya geleceği için GİK toplantısına da katılamadığını söyledi. Özal, ''Sizi Başbakan mı çağırdı? Babanızla ilgili konular gündeme geldi mi?'' sorusunu, ''Evet. Babamla ilgili bir şey değil, özel'' şeklinde yanıtladı. Bir gazetecinin, ''DP kongreye gidiyor. Tansu Çiller yeniden siyasete dönüyor mu?'' sorusuna Ahmet Özal, şu yanıtı verdi: ''Tansu Çiller'in yeniden siyasete dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Onu kendisi takdir edecektir. Adaylığım konusunda aynı yerdeyim. Tansu Çiller aday olursa aday olmayı düşünmem. Çünkü Tansu Hanım bu partinin hem genel başkanlığını hem de başbakanlık yapmıştır. Onun karşısında aday olmak benim siyasi terbiyemle bağdaşmaz. Ama kendisi bunun kararını belirler. Eğer Tansu Çiller aday olmazsa, ki bunu yarın öbür gün açıklayacaktır eminim, her ne açıklarsa kararına hepimizin saygı duyması gerekir. O olmazsa ben aday olacağımı açıklamıştım. Ocak 15'te kongremiz var. Tansu Çiller aday değilse, genel başkanlığa adayım.'' -TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİALAR- Ahmet Özal, bir gazetecinin, ''Turgut Özal'ın vefatına ilişkin Devlet Denetleme Kurulunun ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ne aşamada?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''İkisi de devam ediyor. Şu anda bizim de tanımadığımız, bilmediğimiz, daha sonradan çıkan şahitlerin çağrıldığını duyduk. Hatta bazı gönüllü şahitlerin gelmeye başladığını duyduk. Tahmin ediyorum, hem suikast hem de vefatla ilgili çalışmalar 6 ay daha devam eder. Çok derinleştiğini gördüm. İyi bir çalışma yapılıyor. Hatta bu çalışmalar sadece rahmetli babamla ilgili değil. 1993 yılıyla ilgili. Eşref Bitlis Paşa, Uğur Mumcu gibi 1993 yılını kapsayan enteresan olayların ve önemli insanların, faili meçhullerin tamamına doğru gidiyor. 1993 ile 1998 arası. Zaten 93 yılı bana göre bu işin başlangıcı açısından en önemli yıldır. 99 yılına kadar bu karanlık yıllar devam ediyor. Bir kutu açıyorsunuz, öteki çıkıyor, öbür kutuyu açıyorsunuz, öbür kutu çıkıyor gibi. Birbirine bağlı olarak çıkıyor. Çalışmalar iyi gidiyor, memnunum.'' Ahmet Özal, ''Babanızın vefatı ile ilgili soruşturmada kısa sürede sonuç elde edileceğini umuyor musunuz?'' sorusuna da ''Suikast ile ilgili sonuçların daha çabuk çıkacağı kanaatindeyim, vefatıyla ilgili konular biraz daha uzun zaman alabilir ama bunun da çok uzun süreceğini düşünmüyorum. 6-8 ay gibi bir süredir. Kennedy'nin suikast olayının çözümü 35 yıl sürdü. 35 yıl sonra failler ortaya çıktı. Bazen erken, bazen geç çıkar, ama sonuçta çıkar. Hiçbir şey gizli kalmaz, özellikle bugünün teknolojisinde. Eskiden konuşamayan, korkan insanların bugün rahatlıkla konuşuyor olmaları, bizim tanımadığımız insanların ortaya çıkması işi hızlandıracak gibi geliyor bana'' yanıtını verdi. Özal, babası Turgut Özal'ın mezarının açılıp açılmayacağına savcılığın karar vereceğini söyledi. ''Tanıklar kim, neden bu kadar zaman beklemişler?'' sorusunu Özal, ''Ben tanımıyorum. O dönemlerde değişik kurumlarda çalışan insanlar sanıyorum. Tabii o dönemde insanlar belki konuşmaya, ortaya çıkmaya korkmuş olabilir. Bugün daha rahat bir ortam olduğunu düşünüyorum, insanlar daha rahat konuşabiliyor. Eşref Bitlis olayının önümüzdeki 1-2 ay içinde çözüleceğini düşünüyorum. Önemli bilgiler geldiğini öğrendim. O gün konuşmayanların bugün konuşmasıyla hızlanan bir proses bu'' şeklinde yanıtladı. Ahmet Özal, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde bu konuların gündeme gelmediğini kaydetti.