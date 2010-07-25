-BAŞBAKAN ERDOĞAN ADAŞININ KİRVESİ OLDU MALATYA (A.A) - 25.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da adaşı olan 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın kirvesi oldu. Başbakan Erdoğan, Hükümet Meydanı'ndaki mitingin ardından Vali Ulvi Saran'ı makamında ziyaret ederek, bir süre basına kapalı olarak görüştü. Erdoğan, valilikte düzenlenen törende adaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın kirvesi oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, valilikte, adaşı Recep Tayyip Erdoğan'a bir adet altın taktığı, başını okşayarak onu sevdiği ve çeşitli hediyeler verdiği, birlikte fotoğraf çektirdiği belirtildi. Valilikte Başbakan Erdoğan'a oğlu Bilal ve kızı Sümeyye Erdoğan da eşlik etti. Baba Derviş Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Belediye Başkanı iken cezaevine girmesi bizi çok üzmüştü. O zaman bir oğlum olursa adını Recep Tayyip koyacağım demiştim. Ancak bir kızımız oldu. Onun ismini Başbakanımızı anımsatsın diye Azra Tayyibe koyduk. Daha sonra bir oğlumuz oldu ve hemen adını Recep Tayyip Erdoğan koyduk. Başbakanımız Malatya'ya geldiğinde milletvekillerimizin aracılığıyla ona ulaştık. O zaman oğlumuzun kirvesi olacağına dair söz vermişti. Oğlumuzun sünnet kıyafetlerini de Başbakanımız aldı. Yine bir büyüklük yaptı ve o gururu bize yaşattı. Oğlumuzu onun gibi yetiştirmeyi çok istiyoruz. Bugün, bizim en mutlu günümüz.'' -VALİLİK ÖNÜNDE SLOGAN ATILDI- Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın valilik ziyareti esnasında dışarıda bekleyen vatandaşlar arasından bir kişinin ''Yaşasın TKP'' diye bağırması üzerine, valilik önünde kısa süreli arbede yaşandı. Slogan atan kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Bu esnada bir polis memuru yere düştü. Slogan atan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yine valilik önünde şiir okumaya çalışan bir kişiye de polis, izin vermedi.