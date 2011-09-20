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Politika

Başbakan Erdoğan ABD'ye geldi NEW YORK (A.A)

20 Eylül 2011 11:06

-Başbakan Erdoğan ABD'ye geldi NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile TSİ 07.20'de New York'a geldi. Erdoğan'ı JFK Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve diğer yetkililer karşıladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bazı milletvekilleri ve bürokratlar da ABD'ye geldi.

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