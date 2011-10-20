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Politika

Başbakan Erdoğan, Abdülcelil ile görüştü ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 20:34

-Başbakan Erdoğan, Abdülcelil ile görüştü ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, Abdulcelil'in Libya Devrik lideri Kaddafi'nin ölümünü teyit ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre Başbakan Erdoğan ile Mustafa Abdülcelil arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Çukurca'daki terör saldırısını kınayan ve taziyelerini sunan Abdülcelil'in görüşme sırasında Kaddafi'nin ölümünü de teyit ettiği öğrenildi.

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