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Politika

Başbakan Erdoğan ABD'den ayrıldı NEW YORK (A.A)

25 Eylül 2011 06:59

-Başbakan Erdoğan ABD'den ayrıldı NEW YORK (A.A) - 25.09.2011 - ABD'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile TSİ 03.35'te Ankara'ya hareket etti. Başbakan Erdoğan'ı, JFK Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve diğer yetkililer uğruladı.  Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de ABD'den ayrıldı.

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