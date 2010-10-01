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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN: "HİÇ KİMSE GECİKEN ADALETİ SAVUNAMAZ" TBMM (A.A)

01 Ekim 2010 23:49

-BAŞBAKAN ERDOĞAN: "HİÇ KİMSE GECİKEN ADALETİ SAVUNAMAZ" TBMM (A.A) - 01.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hiçbir yerde suçsuz olan bir kişinin tutuklanması, gözaltına alınması, bundan sonra yargılanma süreci, bunlara hoşgörüyle bakmak mümkün değil'' dedi.  Erdoğan, Meclisin 23. dönem 5. yasama yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyondan ayrılırken karşılaştığı BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın KCK operasyonları kapsamında yapılan tutuklamalarla ilgili sözleri üzerine, ''Böyle bir operasyon eğer varsa yargı böyle bir talimat verdiyse bu talimatın gereğini yürütme yerine getirmek durumundadır. Durup dururken yoldan geçen birini almıyorlar'' diye konuştu.  Erdoğan, şunları kaydetti:  ''Hiçbir zaman yasama, yürütme, yargı noktasında bir defa faaliyet alanları birbirine karıştırılmamalıdır. Ve hiçbir yerde suçsuz olan bir kişinin tutuklanması, gözaltına alınması bundan sonra yargılanma süreci, bunlara hoşgörüyle bakmak mümkün değil. Geciken adalet noktasındaki tavır zaten belli bir tavırdır. Hiç kimse geciken adaleti savunamaz. Öyle dosyalar varki 18-20 sene süren dosyalar var halen neticeye bağlanmamış. Ama oturulur konuşulur bu sürecin kısaltılması için neler yapılır bunların üzerinde durulabilir.''

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