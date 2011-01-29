-BAŞBAKAN ERDOĞAN: "EŞKIYA MISINIZ SİZ" BURDUR (A.A) - 29.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı CHP'li milletvekillerinin bir araya gelerek ''Halkı, sokak sokak, mahalle mahalle direnmeye çağırdıkları'' bir bildiri yayımladığını belirterek, ''Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Böyle bir düşüncesizlik olur mu? Böyle bir siyasi parti, bir milletvekili bu kadar sağduyudan uzak olabilir mi? Partisine sahip çıkamayan, partisinde disiplini, üslup birliğini sağlayamayan bir genel başkan Türkiye'ye ne verebilir? Sokak sokak, mahalle mahalle direnmek ne demek? Eşkıya mısınız siz? Ne zamandan beri eşkıyalık, anarşi CHP'nin politikası haline geldi?'' dedi. Erdoğan, toplu açılış ve TOKİ anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, Burdurluların ''At ölür eğeri kalır, pehlivan ölür namı kalır'' sözünü hatırlatarak, geride eser bırakabilmek için, gökkubbe altında hoş bir seda bırakabilmek, milletin hayır duasına mazhar olabilmek için gayret ettiklerini söyledi. Efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için var olduklarını ifade eden Erdoğan, düzenledikleri açılış töreni ile bir kalemde tam 49 yatırımı hizmete aldıklarına işaret etti. Burdur'un tarih boyunca eğitime önem verdiğini, okumayı, öğrenmeyi, öğretmeyi en büyük zenginlik olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, 1882 yılında Burdur'da 23 medrese, 3 kütüphane, 1 rüştiye mektebi ve 23 sübyan okulu bulunduğunu hatırlattı. Burdur'daki kütüphanenin Osmanlı'daki en önemli kütüphanelerden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, Burdur'un alimleri, gönül insanları, evliyasıyla bilime verdiği değerle sadece Osmanlı'da değil, tüm dünyada ün saldığını söyledi. Erdoğan, ''Bu ülkede üniversiteyi eğer Burdur hak etmiyorsa, neresi hak ediyor? Burdur'da bir üniversite olmayacak da nerede olacak? Eğitime, bilime, bilgiye bu kadar sevdalı bir şehir üniversitesiz olabilir mi? Biz, 'olamaz' dedik, biz 'Burdur üniversiteyi fazlasıyla hak ediyor' dedik, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un adına burada üniversitemizi kurduk'' diye konuştu. Erdoğan, bugün Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Veterinerlik ve Fen Edebiyat fakültelerini, Sağlık Yüksek Okulunu, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulunu, bazı laboratuvarlar, merkezi amfileri ve 2 öğrenci yurdunu hizmete açtıklarını anlatan Erdoğan, ''Üniversiteyi açıp, tabelayı asıp, kenara çekilmek bize yakışmaz. Bizim kitabımızda göstermelik iş yapmak yoktur. Biz, yaptığımız işi hakkıyla yapıyor, başlattığımız işi sonuna kadar takip ediyoruz'' diye konuştu. Burdur merkezde 200 yataklı devlet hastanesi, Altınyayla Toplum Sağlığı Merkezi, Karaçal Barajı, Mehmet Akif Ersoy Kent Ormanı ile atık su arıtma tesisinin yanı sıra bazı spor tesisleri, anaokulu ilköğretim okulu, öğrenci pansiyonu ve kütüphanelerin resmi açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, Çaldır'da TOKİ tarafından yapılan 96 sosyal konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Yola çıktıkları günden beri ''Durmak yok, yola devam'' dediklerini ifade eden Erdoğan, Burdur şivesi ile ''Hadi gari durmak yok, yola devam gari'' dedi. -''KEŞKE İNCE İNCE YAĞAN KARI GÖRÜP, ERZURUM'DAKİ BEREKETİ O DA HİSSEDEBİLSEYDİ''- Başbakan Erdoğan, perşembe günü 25. Uluslararası Üniversiteler Kış Oyunları'nın başladığını hatırlatarak, açılış töreninin 80 ülkenin televizyonundan canlı yayınlandığını söyledi. 58 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun Erzurum'da kış oyunlarında yarıştığını belirten Erdoğan, Erzurum'da bu oyunları gerçekleştirebilmek için 650 trilyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini, Erzurum'a uluslararası standartlarda pek çok spor tesisi kazandırdıklarını ifade etti. Açılışa CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Keşke gelseydi, keşke Erzurum'daki o muhteşem yatırımları görebilseydi. Keşke Erzurum'daki o muhteşem coşkuya, heyecana, sevince, bütün Türkiye ile birlikte o da tanık olabilseydi, oradaki mutluluğu o da paylaşabilseydi. Açılış töreninde ince ince yağan karı görüp, Erzurum'daki bereketi keşke o da hissedebilseydi ama işte görmeye göz gerek, hissetmeye yürek gerek. Sevinci, heyecanı paylaşmaya engin bir gönül gerek. Bunlar, bu muhalefet, hiçbiri, milletin heyecanını, sevincini paylaşmayı beceremezler. Bunlar, hizmeti de, hizmeti takdir etmeyi de beceremezler. Bunların tek yaptığı vardır, o da bozmak. Bunlar ne zaman geldilerse, ne zaman iktidarın bir ucundan tuttularsa bozdular. 5 yıl iktidara tahammül edemediler, 4 yıllık iktidar dönemlerine tahammül edemediler, hemen bırakıp kaçtılar. Bunlar ne zaman koalisyonlarda ortak oldularsa Türkiye'nin tüm dengelerini, istikrarını, huzurunu alt üst ettiler. Bugün de bunu yapıyorlar. Bugün de tahrik siyaseti üretiyorlar. Bugün de huzura, birliğe, bütünlüğe kast ediyorlar. CHP'li milletvekilleri bir araya geliyor bir bildiri yayınlıyor. Dikkatinizi çekiyorum, halkı, sokak sokak, mahalle mahalle direnmeye çağırıyorlar. Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Böyle bir düşüncesizlik olur mu? Böyle bir siyasi parti, bir milletvekili bu kadar sağduyudan uzak olabilir mi? Bir genel başkan partisi üzerinde, milletvekilleri üzerinde bu kadar kayıtsız, ilgisiz olabilir mi? Siyasi parti değil, sanki yol geçen hani. Sabah erken kalkan bildiri yayınlıyor, her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Birinin söylediği, diğerininkini tutmuyor. Partisine sahip çıkamayan, partisinde disiplini, üslup birliğini sağlayamayan bir genel başkan Türkiye'ye ne verebilir? Sokak sokak, mahalle mahalle direnmek ne demek? Eşkıya mısınız siz? Ne zamandan beri eşkıyalık, anarşi CHP'nin politikası haline geldi? Şu anda seçimlere 5 ay kalmış. AK Parti'yi hazmedemiyorsanız, sandıkta mücadele edersiniz. Bunca yıldan sonra CHP yönetimine demokrasi dersi, hukuk dersi mi vereceğiz? CHP yöneticilerinin sorumsuz davranışları başlı başına bir demokrasi sorununa dönüşmektedir.''