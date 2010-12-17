-BAŞBAKAN ERDOĞAN: "BUNLAR BİRER MARKETİNG" KONYA (A.A) - 17.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz 'Türkiye'yi marka olarak satacağız' dediğimizde bizimle dalga geçiyorlardı. 'Ülkemizi satmak istiyorlar' diyorlardı. Çünkü kafa basmıyor, mantık almıyor. Yani satmak dediğiniz zaman, elma-armut satmayı anlıyorlar ama bütün bunların birer 'marketing' olduğunun farkında değiller. Şimdi Türkiye bunu yakaladı. Bunu yakaladığı için çok daha farklı bir konuma ulaştırdık'' dedi. Erdoğan, Konya'da Hilton Garden Inn Oteli'nin açılışında yaptığı konuşmada, hükümet görevini üstlendiklerinde Türkiye'ye gelen kişi turist sayısının 12 milyon, turizm gelirinin ise 8,5 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''O zaman turizm dendiğinde akla gelen sadece güneş, deniz ve kumdu ama dünya, turizme böyle bakmıyordu. Çeşitlendirilmesi gerekiyordu. Bir tarafta sağlık turizmi, kongre turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi vardı. Bu alanda Türkiye'nin herhangi atılmış bir adımı yoktu. Bu adımlar atılmaya başlanınca süratle turist sayısında ve gelirimizde ciddi artışlar oldu. Bu yıl sonu itibarıyla öyle zannediyorum ki 28,5-29 milyona turist sayısına ulaşacağız. İnşallah turizm gelirlerinde de 22 milyar doların üzerine çıkarız. Öyle bir durum var. Önümüzde bu yılın tamamlanmasına birkaç gün daha var. Bunları da gerçekleştireceğiz. Her alana yaygın bir durum var. Bir de turistin kalitesi artmaya başladı. Bu çok önemli. Daha önce turistin kalitesi de düşüktü. Otellerimizde 30 dolara kalabiliyordunuz ama şimdi bunlar çok geride kaldı. İstanbul'da artık yatak bulmak zor, öyle anlar oluyor. Fiyatlar İstanbul'da ciddi manada yükselmiş durumda ve kongre turizminde İstanbul'a bakıyorsunuz, yer bulabilmek, yer ayırabilmek mümkün değil. Öyle bir durum söz konusu. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. İstanbul'da biz şu anda yatırım yapacak kişilere yer bulmakta zorlanıyoruz. 'Ben otel yaptırmak istiyorum, istiyorum ki aynı anda 1500-2000 kişilik bir kongre merkezi yapayım' diyorlar. Fakat Büyükşehir Belediyemize, Hazine'ye bakıyoruz, soruyoruz, yer bulmakta cidden zorlanıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz, gerekirse yeni planlamalarla yeni bazı kentsel değişim dönüşümlerle bu tür adımlar yapacağız, bunları da gerçekleştireceğiz.'' Erdoğan, daha önce yılın yarısında çalışan bir Antalya olduğunu ancak şu anda üç mevsim çalışan bir Antalya olduğunu söyledi. Antalya'nın golfte de ciddi bir yere geldiğini belirten Erdoğan, uluslararası yarışmalarla bu alanda da çok daha güçlü bir hale gelineceğini kaydetti. Futbol takımlarının da kamp için Antalya'yı tercih ettiğine işaret eden Erdoğan, bütün bunların Türkiye'nin cazibesini artırdığını dile getirdi. Türkiye'nin artık bir marka haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, ''Biz 'Türkiye'yi marka olarak satacağız' dediğimizde bizimle dalga geçiyorlardı. 'Ülkemizi satmak istiyorlar' diyorlardı. Çünkü kafa basmıyor, mantık almıyor. Yani satmak dediğiniz zaman, elma-armut satmayı anlıyorlar ama bütün bunların birer 'marketing' olduğunun farkında değiller. Şimdi Türkiye bunu yakaladı. Bunu yakaladığı için çok daha farklı bir konuma ulaştırdık'' diye konuştu. -RİZE'YE OTEL- Başbakan Erdoğan, oteli inşa eden Kosif ailesinden Rize'ye de bir otel yapmalarını istedi. Erdoğan, ''Ben Rizeliyim, siz de Rizelisiniz. Arkadaş, Rize'ye hemen oteli yapın. Rize'ye bir otel lazım. Çünkü otelimiz olmadığı için Rize'nin yaylaları boş kalıyor ama Kosifler Rize'ye bir otel yapsınlar, oteli yaptıkları zaman bizim yaylalar dolar, taşar. Hiç endişeniz olmasın. Yolları yapıyoruz. Hollandalı geliyor orada, bakıyorsun acayip acayip sporlar yapıyorlar oralarda ama otel yok. Onun için oteli yapalım'' dedi.