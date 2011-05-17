-BAŞBAKAN ERDOĞAN, 16 TESİSİN TOPLU AÇILIŞINI YAPTI YOZGAT (A.A) - 17.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta 16 tesisin toplu açılışını yaptı. Erdoğan, Cumhuriyet Alanı'ndaki mitingin ardından Atatürk Yolu mevkisindeki Şehitler Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Yozgat'ta yapımı tamamlanan 16 tesisin toplu açılış töreni öncesinde konuşan Erdoğan, uzun yıllar ambargo uygulanan Yozgat'ın bu ambargodan kurtularak, artık bir başka kimliğe doğru yürümeye başladığını söyledi. ''Bu ülkenin öz evlatları olan Yozgatlıların biz bir üvey evlat muamelesi görmesini istemedik, onun için de göreve geldiğimden bu yana 6 kez Yozgat'a ziyaretim oldu'' diyen Erdoğan, ''Yaptığımız ziyaretler esnasında da hiçbir zaman elimiz boş gelmedik. Hep elimizde 3-4 açılışı gerçekleştirmek üzere geldik, arkadaşlarım birçok temel atma törenlerine katıldı. Bizler de bu tür toplu açılışları prensip haline getirdiğimiz için bunları bölüştük'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bozkırın ortasından, mahzun bir şehirden artık üniversitesiyle, sağlık kuruluşlarıyla modern bir kent, marka bir kent meydana getiriyoruz. 2013 sonuna kadar çok daha farklı bir konuma gelecek. Artık bölünmüş yollarıyla çevre illere bağlanan bir Yozgat var. Daha önce bir gidiş, bir geliş veya 3 şeritli yollarda sürekli trafik canavarıyla mücadele içerisinde olan hemşehrilerimiz vardı. Ankara-Sivas hızlı tren hattını şu anda inşa ediyoruz. Tarım, hayvancılık, termal kaynaklar gibi Yozgat'ın sahip olduğu değerleri harekete geçirecek pek çok proje bizim gündemimizde. Bozok'un evlatlarının bu süreçte şahlanacağından hiçbir şüphem yok. Bozok Üniversitesi Yozgat'ın uzun yıllardır özlemi, 2006 yılında biz yaptık, bugün de burada eğitim fakültesini açıyoruz.'' Açılışını gerçekleştirdiği bin kapasiteli Yüksek Öğretim Yurdu Binası'ndan bahsederken, törene katılan üniversite öğrencilerine seslenen Erdoğan, öğrencilere kaç kişilik odalarda kaldığını sordu. ''4 kişilik'' cevabını alan Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak'a hitaben, ''Hasan Efendi, ben 3 kişilik talimatı vermiştim, nereden çıktı 4 kişilik?'' diye sordu. Başbakan Erdoğan, TOKİ İlköğretim Okulu, Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Okulu, bazı ilçelerdeki öğrenci pansiyonları, spor salonuyla birlikte Emniyet Müdürlüğü, Yerköy Devlet Hastanesi ek binası, Sevgi Evleri ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının da toplu açılışta hizmete alınacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bugün açılış programımızda Yozgat için önemli bir şey daha yer alıyor. Et-Balık Kurumumuzu da bugün hizmete alıyoruz. 16 trilyon harcadık. Kombinemiz 300 küçükbaş, 100 büyükbaş, 75 ton süt işleme kapasitesi olan, yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir kurumdur. Bu kurum 1997 yılında belediye tarafından kurulmuş ve işletilmek üzere özel bir şirkete kiralanmıştı. Yozgat'ta hayvancılığı geliştirmek için Et Balık Kurumuna devredilmesini sağladık. 16 trilyonluk yatırımla suratla bu tesisi modern hale getirdik, şimdide hizmetinize sunuyoruz.'' Konuşmanın ardından Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve diğer ilgililerle birlikte tesislerin açılış kurdelesini kesip, okulu gezdi.