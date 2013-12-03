T24 LogoT24 Logo
Politika

Sadullah Ergin, AKP'nin Hatay büyükşehir belediye başkan adayı oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, 15 şehrin daha belediye başkan adayını açıkladı

03 Aralık 2013 14:23

Bugüne dek 32 ilin başkan adaylarını açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında 15 adayını açıkladı.

İşte o adaylar:

Ardahan Belediye Başkan adayı: Faruk Köksoy

Iğdır Ardahan Belediye Başkan adayı: Mustafa Buluş

Erzincan Beleidye Başkan adayı: Cemalettin Başsoy

Bingöl Belediye Başkan adayı: Yücel Barakazi

Hakkari Belediye Başkan adayı: Osman Kızılban

Rize Belediye Başkan adayı: Reşat Kasap

Bitlis Belediye Başkan adayı: Fehmi Alaydın

Batman Belediye Başkan adayı: Mehmet Emin Ekmen

Ağrı Belediye Başkan adayı: Hasan Arslan

Erzurum Belediye Başkan adayı: Mehmet Sekmen

 

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Osman Nuri Gülaçar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yusuf Ziya Yılmaz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Sadullah Ergin

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Galip Ensarioğlu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Celalettin Güvenç

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanadaytoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24