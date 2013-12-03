Sadullah Ergin, AKP'nin Hatay büyükşehir belediye başkan adayı oldu

Bugüne dek 32 ilin başkan adaylarını açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında 15 adayını açıkladı.
İşte o adaylar:
Ardahan Belediye Başkan adayı: Faruk Köksoy
Iğdır Ardahan Belediye Başkan adayı: Mustafa Buluş
Erzincan Beleidye Başkan adayı: Cemalettin Başsoy
Bingöl Belediye Başkan adayı: Yücel Barakazi
Hakkari Belediye Başkan adayı: Osman Kızılban
Rize Belediye Başkan adayı: Reşat Kasap
Bitlis Belediye Başkan adayı: Fehmi Alaydın
Batman Belediye Başkan adayı: Mehmet Emin Ekmen
Ağrı Belediye Başkan adayı: Hasan Arslan
Erzurum Belediye Başkan adayı: Mehmet Sekmen
Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Osman Nuri Gülaçar
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yusuf Ziya Yılmaz
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Sadullah Ergin
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Galip Ensarioğlu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Celalettin Güvenç