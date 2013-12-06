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Politika

Başbakan Erdoğan, 14 yıl sonra hapis yattığı Pınarhisar'da

Erdoğan: Şimdi bu ayın 16’sında yeni bir müjde duyacaksınız. İnşallah Türkiye yeni bir süreci AB’de başlatıyor

06 Aralık 2013 13:58

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün sürecek Trakya gezisi kapsamında 1999 yılında hapis yattığı Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine gitti.

İlçede katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, “AK Parti’nin kuruluş planlarını Pınarhisar Cezaevi’nde yaptık. Orada çalıştım, geleceğin planları konusunda kafa yorduk. AK Parti’nin rotasını felsefesini işte burada Pınarhisar’da gelen mektuplarla, binlerce mektupların içerisindeki o sinyallerle aldık. Görüşmelerdeki o duygularla kaptık.”

Evet Pınarhisar yeni Türkiye’nin doğuşunda, Türkiye’nin özüyle buluşmasında tarihi öneme sahip bir ilçemizdir. AK Parti’nin kuruluş planlarını Pınarhisar Cezaevi’nde yaptık. Orada çalıştım, geleceğin planları konusunda kafa yorduk. AK Parti’nin rotasını felsefesini işte burada Pınarhisar’da gelen mektuplarla, binlerce mektupların içerisindeki o sinyallerle aldık. Görüşmelerdeki o duygularla kaptık.

Pınarhisar’dan başlayarak buradan yola çıkarak Türkiye’ye çok büyük eserler kazandırdık. Bu kardeşinizi 14 yıl önce Pınarhisar’a getiren sebepleri, sadece şahsımı değil milletin önemli çoğunluğunu hapislere mahkum edilen sebepleri ortadan kaldırdık. Ben şiir okudum diye cezaevinde kaldım. Bu ülkede şiir okudu diye şarkı söyledi diye, yazı yazdı diye, görüşlerini beyan etti benim maruz kaldığım eziyete hatta daha fazlasına onlar maruz kaldılar. Allah’a hamd olsun, ben kendi ülkemdeydim. Bu güzel Pınarhisar’daydım. Ama kimileri vatanlarını terk etmek zorunda kaldı, gurbette hayatına veda etmek zorunda kaldı, kimileri yıllarını hapislerde geçirmek zorunda kaldı, kimileri faili meçhulle hayatlarından kopmak zorunda kaldı. Bu anti demokratik atmosferi değiştirmek için büyük mücadeleler vardır.

 

16 Aralık’ı bekleyin

 

Ben Pınarhisar cezaevindeyken Pınarhisar’da üniversite var mıydı? Ama şimdi Kırklarelimizde üniversite var.  Şimdi bu ayın 16’sında yeni bir müjde duyacaksınız. İnşallah Türkiye yeni bir süreci AB’de başlatıyor. Ayın 16’sında da onu duyacaksınız. Şimdi söylemiyorum, imzaları attığımız gün duyacaksınız.

Çok tehdit aldık. Çok sayıda kışkırtmayla tahrikle, bazen cinayetle bizi yolumuzdan ayırmak istediler. Partimizi kapatıp bizi engellemek istediler. Milletimizden aldığı güçle hayır duasıyla asla durmadık, duraklamadık, reformlarımıza devam ettik.

Ama unutmayın bu süreç bitmiş değil, demokratikleşme yaşayan bir süreçtir. Her an kendisini yenileyen bir süreçtir. Bakın 30 Eylül’de son derece kapsamlı bir demokratikleşme projesini kamuoyuna açıkladım.

Pınarhisar bizim için bir okuldur. Pınarhisar, mağduriyetten ziyade, sabrın, metanetin, tahammülün neleri getireceğinin canlı şahididir. Biz türkülerden korkmayacak kadar büyük bir milletiz.

Şarkılardan, sözlerden, kavramlardan korkmayacak kadar büyük bir milletiz. İnsanların farklılıklarından, düşüncelerinden, kılık kıyafetlerinden korkup onları yasaklamayacak kadar büyük bir ülkeyiz. Pınarhisar’dan aldığımız destek ve dua ile Türkiye’yi daha da büyütecek, itibarını daha da artıracak, vatanımızın gücüne güç, itibarına itibar katacağız.

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