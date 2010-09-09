-BAŞBAKAN ERDOĞAN 12 DEV ADAMI KUTLADI ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, televizyonda canlı yayında Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve (A) Milli Takım kaptanı Hidayet Türkoğlu ile telefonla konuşarak, başarılarından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Samanyolu TV'de canlı yayına katılan Erdoğan, soruları yanıtladı. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin şu ana kadar fire vermediğine işaret eden Erdoğan, ''Bu akşam da bizi çok çok duygulandıran, çok çok sevindiren, çeyrek finalde çok güçlü bir takım olan Slovenya'yı, bildiğim kadarıyla Avrupa dördüncülüğü de var, 95-68 gibi farklı yenmiş olmamız dolayısıyla Federasyon Başkanı ve yönetiminden koça, ekibine varıncaya kadar takım kaptanımız Hidayet ve 12 dev adamı kutluyorum, o mutluluğu bize yaşattılar'' dedi. Bu sırada, Başbakan Erdoğan'a Turgay Demirel ve Hidayet Türkoğlu'nun telefonda olduğu sürprizi yapıldı. Erdoğan, Demirel ve Türkoğlu ile telefonla konuşarak, başarılarını kutladı. Önce Turgay Demirel ile konuşan Erdoğan, kendisini tebrik etti. Demirel de ''Çok teşekkür ediyorum Sayın Başbakanım. Ankara'daki heyecana burada da devam ediyoruz. Bu akşam da olağanüstü oynadılar hakikaten. Bayrama çok sevinçli giriyoruz, ülke olarak'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, maçın bir kısmını televizyonda izlediğini belirterek, ''Benim de televizyon programlarım vardı ama devamlı yüreğim, kalbim hep orayla oldu. Bu akşam gayet iyiydi'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın bugünkü maçta serbest atışlarda isabetin daha iyi olduğu yönündeki yorumunu, Demirel, ''Evet çok daha iyiydi, genel ortalamanın çok üzerindeydi'' ifadeleriyle destekledi. Erdoğan, tüm teknik ekibe şükranlarını ilettiğini, 12 Dev Adamı da kutladığını dile getirdi. -''KENDİNE GELDİN''- Başbakan Erdoğan daha sonra Hidayet Türkoğlu ile telefonla konuştu. ''Hidayetçiğim iyi akşamlar, tebrik ediyorum. Maşallah kendine geldin'' sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan'a Hidayet Türkoğlu, ''Çok teşekkür ederim. Sayenizde, dualarınızla'' karşılığını verdi. Erdoğan'ın, ''Dualarımız devam ediyor. Serbest atışların isabeti gayet yüksek. Bundan dolayı çok mutlu oldum'' demesi üzerine Hidayet Türkoğlu ''Keşke siz de burada olsaydınız, bizim yanımızda'' karşılığını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, ''Ah, ah, çok kötü zamana rastladı'' karşılığını verdi. Hidayet Türkoğlu'nun, ''Bekliyoruz Sayın Başbakanım'' sözlerine Erdoğan, ''Dua ediyoruz, hep televizyon ekranlarından sürekli takip ediyorum. Formunuzdasınız. 12 Dev Adam gerçekten devleşiyor. İnşallah Cumartesi günü akşamı başarınızın devamını bekliyoruz. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum, kutluyorum'' ifadeleriyle karşılıkta bulundu. Başbakan Erdoğan, konuşmasını ''Allah nazardan saklasın'' sözleriyle tamamladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin 6 puan aldığına işaret ederek, bunun iyi bir başlangıç olduğunu, tüm teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını ifade etti.