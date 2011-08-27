-Başbakan Erdoğan, 12 dev adam ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonasına katılacak Basketbol Milli Takımını kabul etti. Erdoğan'ın, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve federasyon yetkilileri, Basketbol Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjeviç, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ve A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay'ın da aralarında bulunduğu teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiği kabul, basına kapalı gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın da hazır bulunduğu kabulün başında AA ve TRT'nin görüntü almasına izin verildi. Konuklarıyla tek tek tokalaşan Başbakan Erdoğan, Ersan İlyasova'ya ''Burnun nasıl?'' diye sordu. Öte yandan, Bakan Kılıç da kabul öncesi karşılaştığı oyuncularla tokalaşarak, ''12 dev adam, gerçekten de dev adamlarmış'' diye espri yaptı.