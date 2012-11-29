Başbakan eleştirdi, Muhteşem Yüzyıl yine zirve yaptı

Başbakan Erdoğan'ın "ecdadımız böyle değildi" dediği ve çok sayıda şikayet geldiğini ifade ettiği Muhteşem Yüzyıl dizisi, aynı saatlerde yayınlanan Fenerbahçe - Pendikspor maşına rağmen rating listesinin üst sırasına oturdu. Hem AB hem Total grubunda 1. sıraya oturan dizinin özeti de AB'de ikinci Total grubunda ise dördüncü sıraya yerleşti. Rating raporlarına göre dün televizyon başındaki her dört kişiden biri Muhteşem Yüzyıl dizisini izledi.

Star televizyonunda dizinin dünkü bölümünde Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandıran Halit Ergenç ve İranlı cariye Firuze’yi canlandıran Cansu Dere’nin bir arada olduğu sahnede öpüşme anlarının makaslandığı iddia edildi. Dizide ikili arasındaki o duygusal anlarda Süleyman ve Firuze tam öpüşürken Hürrem ile Gülağa’nın konuştukları sahne ekranlara getirildi.