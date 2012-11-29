T24 LogoT24 Logo
Magazin

Başbakan eleştirdi, Muhteşem Yüzyıl yine zirve yaptı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert sözlerle eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl dün yayınlanan bölümüyle rating listesinde 1. sırada yer aldı

29 Kasım 2012 13:01

Başbakan Erdoğan'ın "ecdadımız böyle değildi" dediği ve çok sayıda şikayet geldiğini ifade ettiği Muhteşem Yüzyıl dizisi, aynı saatlerde yayınlanan Fenerbahçe - Pendikspor maşına rağmen rating listesinin üst sırasına oturdu. Hem AB hem Total grubunda 1. sıraya oturan dizinin özeti de AB'de ikinci Total grubunda ise dördüncü sıraya yerleşti. Rating raporlarına göre dün televizyon başındaki her dört kişiden biri Muhteşem Yüzyıl dizisini izledi.

Star televizyonunda  dizinin dünkü bölümünde Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandıran Halit Ergenç ve İranlı cariye Firuze’yi canlandıran Cansu Dere’nin bir arada olduğu sahnede öpüşme anlarının makaslandığı iddia edildi. Dizide ikili arasındaki o duygusal anlarda Süleyman ve Firuze tam öpüşürken Hürrem ile Gülağa’nın konuştukları sahne ekranlara getirildi.

ETİKETLER

Muhteşem YüzyılStar tvtelevizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24