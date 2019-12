Başbakan Elazığlılara evden sonra beyaz eşya verecek

T24 - Elazığ'da 8 ay önce evleri yıkılan depremzedelere yeni evlerinin anahtarlarını veren Başbakan Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın gönderileceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü durağı Elazığ'ın Kovancılar ilçesiydi.

Beraberinde Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'la birlikte Kovancılar'a gelen Erdoğan, 8 Mart'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşlara TOKİ tarafından yaptırılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Toplam 167 personel ve 26 araç ile derhal başlattığımız arama kurtarma çalışmalarını, deprem anından yaklaşık 5 saat sonra tamamladık. Ne yazık ki bu depremde 42 kardeşimizi kaybettik, 137 vatandaşımız da yaralandı. Ben bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum; ailelerine bir kez daha başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Elbette gidenleri geri getirmek mümkün değil. Ama yıkılanı yeniden yapmak, hem de depreme karşı daha dayanıklı şekilde yapmak, daha sağlıklı konutlar inşa etmek mümkündü, işte biz bunu gerçekleştirdik.

Hemen TOKİ Başkanımıza talimat verdik. Derhal çalışmaların başlatılmasını, iş makinelerinin bölgeye hemen girmesini, yeni afet konutlarının en kısa zamanda bitirilmesini kendisine ilettim. İnşaatlar Nisan'da başladı ve 7 ayda tamamlandı. Eğer hukuki prosedür zamanında bitirilmiş olsaydı belki tümü bu inşaatların tamamlanmış olacaktı. Şurada, depremin üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen, kış tam bastırmadan konutların çok büyük bölümünü bitirdik ve teslim ediyoruz. Toplamda bin 830 afet konutunun inşasına başlamıştık. Şu anda bin 474 konutu tamamladık ve hak sahiplerine teslim ediyoruz. Palu'da, Kovancılar'da, Okçular ve Kovancılar Köyü'nde yaptığımız bu konutların yanında, Kovancılar'da bir ilkokulu, Kovancılar ve Okçular'da iki camiyi de bitirdik, bitirmek üzereyiz onları da hizmete açıyoruz. Teslimini yaptığımız konutların, ilköğretim okulunun ve camilerin hayırlı olmasını diliyorum. Başta TOKİ ve Elazığ Valiliğimiz olmak üzere, bu konutların bu kadar kısa sürede bitirilmesinde emeği geçen Değerli Başbakan Yardımcıma, onun yanında Valime, TOKİ'ye ve sürekli takip eden milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı, sunuyorum. Yüklenici firmalara ortaya koydukları performans sebebiyle teşekkür ediyorum.

Gönül ister ki afetler evlere tesir etmesin, can kaybına, mal kaybına neden olmasın. Ancak, yüzyıllara dayanan bir çarpık yapılaşma, sorumsuzca yapılan inşaatlar, ne yazık ki sorunlu alanlarda yapılan inşaatlar, sağlıksız kentleşme, plansız, programsız inşaat ve imar faaliyetleri ne yazık ki bunu mümkün kılmıyor. Bizim tüm hassasiyetimize, tüm tedbirlerimize, kentsel dönüşüm faaliyetlerimize rağmen, yüzyılların ihmali öyle bir anda giderilemiyor. Afetlerin önüne geçilemez değerli kardeşlerim. Ama tahribatın, can ve mal kaybının önüne tedbirler alınırsa minimize edilmek suretiyle geçilebilir. Bu konuda çok daha olumlu neticeler alınabilir. Bunun tek başına Hükümet icraatlarıyla, tek başına kamunun faaliyetleriyle başarılması asla mümkün değil. Tek tek her bir vatandaşım, her bir kardeşim, bu noktada tedbirini alacak, gerekeni yapacak. Onun gücünün yetmediği yerde bizler yani kamu devreye girecek. Belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz de bu tedbirlerin elbette takipçisi olacak. Biz bu noktada bir zihniyet devrimini gerçekleştirdik. Afetlerde can ve mal kaybının önüne geçmek için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz.

Başta İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye;de risk altındaki bölgelerde yürüttüğümüz çalışmaları daha da hızlandırıyoruz. Gerekli yasal düzenlemelerle somut tedbirlerle risk haritalarının çıkarılmasına ivme kazandırıyoruz. Bu arada, Türkiye genelinde başlattığımız 435 bin konut, sağlıklı, modern, kullanışlı olmanın yanında, deprem başta olmak üzere afetler de dikkate alınarak inşa ediliyor.

Bir başka dönüşümü de Hükümet olarak afetlere müdahale noktasında gerçekleştirdik. Biraz önce de ifade ettim; 8 Mart saat 4.32'de burada deprem oldu, 9.30'da biz arama ve kurtarma çalışmalarını başlattık. Uyum içinde, koordinasyon içinde en hızlı şekilde deprem bölgelerine ulaşıldı, arama-kurtarma yapıldı ve hemen ardından da yaralar sarılmaya başlandı. İnşallah eksikler de tamamlanacak, inşallah tüm mağduriyetler giderilecek. Şu anda bu konutların tamamında oturacak olan vatandaşlarıma valilik, belediyemiz burada yapacakları çalışma ile ihtiyaç sahibi olanlara -bakın, bu farklı bir şey- ihtiyaç sahibi olanlara, bu ihtiyacı tespit edip, çünkü, ben inanıyorum ki benim gakkoşlarım hassastır; Zorlu Holding tarafından buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın üçlü bir konsept olarak ayrıca buraya gönderilecek. İhtiyaç sahibi olanlara...

Onun için ben Zorlu Holding'e huzurlarınızda, şahsım ve sizler, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu bir hassasiyettir, bu hassasiyeti tabii ki tüm hayırseverimizden böyle zamanlarda bekliyoruz. En kısa zamanda 350 civarındaki diğer konutları da tamamlayarak sahiplerine dağıtacağız. Ve camimizi, biraz eksiğini gördüm az önce TOKİ Başkanımıza da söyledim, süratle bitirilmesi... Aynı zamanda kapalı spor salonumuzun süratle bitirilmesi, okulumuz zaten bitmek üzere.

Sizlerden de bir ricam olacak; şimdi buraya yerleşiyorsunuz, yerleştikten sonra çevreniz yemyeşil olsun istiyoruz. Bakın burada çimler ekildi, buralar yeşerecek ama sizler bu yeşilliği koruyacaksınız. Bir yıl süre ile TOKİ size burada hizmet verecek. Bu ağaçlarımızı yeşil tutalım. Yemyeşil bir çevreniz olsun. Burada mutlu, huzurlu yaşayın istiyorum. İnanıyorum ki sizler nasıl ki 12 Eylül'de Kovancılar'da yüzde 96 'evet' dediyseniz, yeşile de evet mi?"

Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından konutları sahiplerine teslim etti. Erdoğan, bazı konut sahiplerine anahtarlarını verdi.