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Politika

Başbakan 'dolar', bakan 'lira' dedi

Başbakan Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 600 milyon dolar harcandığını açıkladı, Maliye Bakanı Şimşek ise harcanan paranın 610 milyon lira olduğunu söyledi

09 Şubat 2013 18:43

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’den gelen sığınmacılar için Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı harcamayı, 600 milyon dolar olarak açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise harcama rakamının dolar değil lira olduğunu belirtti ve ‘’610 milyon 500 bin lira’’ dedi.

Başbakan Erdoğan Orta Avrupa gezisinden dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada ‘’Biz şu anda insani noktadaki desteğimizi sürdürüyoruz. Açık kapı politikamız devam edecek. Şu ana kadar yaptığımız harcama 600 milyon doları aşmıştır. Bundan sonraki süreçte de yine kamplara, evlere alma vesaire bunlar da yine devam edecek’’ diye konuştu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, TBMM’de Terörün finansmanı yasa tasarısı ele alınırken milletvekillerinin bu konudaki soruları üzerine ‘’ Suriye’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz kapımızı açtık, açmak durumundayız. Bugüne kadar 610,5 milyon lira Suriyeli sığınmacılar için harcanmıştır’’ yanıtını verdi.

Bunun üzerine CHP Gaziantep milletvekili Ali Serindağ, ‘’Milyon doları mı, milyon lira mı?’’ diyerek soruyu tekrarladı. Bakan Şimşek TBMM tutanaklarına da giren cevabında ‘’ 610 milyon 500 bin lira, bu rakamlar lira’’ dedi. Şimşek, 2013 yılı için Suriyeli sığınmacılara yapılacak harcama konusunda ise ‘’ Kaç kişi gelecek, sığınmacıların ne zaman geri döneceği konusunda da bir tahminde bulunamadığım için rakam veremiyorum’’ açıklaması da yaptı.

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