Başbakan: Doğum yapan kadınların hizmeti, vatan hizmetidir!

AKP il başkanlarıyla bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, icraatlerini sıralarken kadınlar için getirilen doğum ayrıcılıklarına değinip,“Bizim için doğum yapan kadın hem mübarek bir görev yapıyor hem de vatani bir görev yapıyor” dedi.

Davutoğlu şöyle devam etti:

“Doğum yapan bütün kadınların hizmeti vatani hizmet sayılmalıdır. Yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı tanıdık. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınlarımız doktor mu olayım, anne mi olayım ikileminde kalmayacak. Özetle AK Parti söz verdi mi gereği neyse yapar ve geri durmaz. Onlar konuşur, AK Parti yapar.”