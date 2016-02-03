T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan: Doğum yapan kadınların hizmeti, vatan hizmetidir!

"Bizim için doğum yapan kadın hem mübarek bir görev yapıyor hem de vatani bir görev yapıyor"

03 Şubat 2016 16:01

AKP il başkanlarıyla bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, icraatlerini sıralarken kadınlar için getirilen doğum ayrıcılıklarına değinip,“Bizim için doğum yapan kadın hem mübarek bir görev yapıyor hem de vatani bir görev yapıyor” dedi.

Davutoğlu şöyle devam etti: 

“Doğum yapan bütün kadınların hizmeti vatani hizmet sayılmalıdır. Yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı tanıdık. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınlarımız doktor mu olayım, anne mi olayım ikileminde kalmayacak. Özetle AK Parti söz verdi mi gereği neyse yapar ve geri durmaz. Onlar konuşur, AK Parti yapar.”

 

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlukadındoğumvatani görevhaber

İlgili Haberler

Erdoğan, Aslı Çakır Alptekin'den de en az 3 çocuk istedi

Aslı Çakır Alptekin, antrenörü ve aynı zamanda eşi olan İhsan Alptekin 2 yıldır erteledikleri düğünlerini İstanbul'da yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24