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Politika

Başbakan doğduğu yerde batacak

CHP'li Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın semti Kasımpaşa’da “Başbakan burada doğdu, burada batacak” dedi.

17 Mart 2009 02:00

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın semti Kasımpaşa’da “Başbakan burada doğdu, burada batacak” dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri ile kahvaltılı bir toplantıda buluştu. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada yeni bir iddia ortaya attı: “Belediye çalışanlarına Almanya’dan gelen uzmanlar tarafından asfalt dökümü ve kalitesiyle ilgili özel bir kurs verilmiş. Kimler aldı bu kursu? Ne kadar para ödendi? Kim bu Almanlar? Samimi bir şekilde soruyorum. Sayın Topbaş cevap versin. Nedir bu asfalt eğitimi.”

Genel başkan siz olun

Toplantıda söz alan bir kadın “Gelecekte bir gün başım açık sokağa çıkamayacağım diye korkuyorum. Bu yapıdan kurtulmalıyız. Sizin CHP’ye genel başkan olmanızı istiyorum” dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Genel başkan olmak gibi bir isteğim yok. Böyle bir ihtimal de yok” yanıtını verdi.

Başbakan’a meydan okudu

Öğleden sonra Kasımpaşa’ya giden Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Şu an Başbakan’ın hayatının büyük bölümünü geçirdiği AKP’nin kalesi Kasımpaşa’dasınız. Halkın ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine “İlgiyi görüyorsunuz. Başbakan burada doğdu, burada batacak” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı’na gitmek için Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne girerek bir süre yürüdü. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledi.

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