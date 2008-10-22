Başbakan Diyarbakır'da 'gizli' söz verdi

Erdoğan'la bir araya gelen sivil toptum temsilcileri, Balkan'dan daha önce sözünü ettiği ekonomik projelerin yanı sıra siyasi atılımların da devreye sokulmasını talep etti.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Sivil toplum örgütleri Kürt sorunun çözümü için ekonomik adımların yanı sıra siyasi açılımların da devreye konmasını talep etti. Ekonomik kalkınmaya dönük projeleri anlatan Erdoğan, “2005 konuşmamın arkasındayım. Bölge halkının beklentilerine cevap verecek yeni siyasal açılımlar başlatacağız” dedi.Başbakan Erdoğan’ın sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiği yemekli toplantıya AKP’nin Diyarbakır milletvekillerinin yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, GÜNSİAD (Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı Şahismail Bedirhangoğlu, DİZİA Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı Raif Türk gibi STK temsilcileri katıldı.Daha önceki görüşmelerde Erdoğan’la gerginlik yaşadığı için toplantıyı terk eden Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu davetli olduğu halde mazeret bildirerek toplantıya katılmadı. İHD ve Tabip Odası başkanları da mazeret bildirerek katılmadı. Üç örgütün birden toplantıya katılmaması ‘boykot’ olarak değerlendirildi.Başbakan Erdoğan, sivil toplum temsilcilerini tek tek dinleyerek taleplerini not aldı. STK temsilcileri bölgenin ekonomik ve kalkınma hamlesine ihtiyaç duyduğunu ancak bu taleplerin Kürt sorununun çözümü için yeterli olmadığını vurgulayarak, hükümetin demokratikleşme sürece-ini devam ettirmesini, AB sürecine hız vermesini istedi. Temsilciler Başbakan’ın 2005’te Diyarbakır’da yaptığı konuşmaya sahip çıkarak, DTP ile diyalog kurmasını da takip etti.STK temsilcilerinin ardından konuşan Erdoğan “2005’de Diyarbakır’da yaptığım konuşmanın arkasında duyuruyorum” dedi ancak DTP ile diyalog çağrısına sessiz kaldı. Erdoğan, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü için bölge halkının beklentilerini de dikkate alarak siyasi açılımları başlatacaklarını belirtirken, bu açılımların neler olduğuna dair Kürtçe televizyon dışında bir ayrıntı vermedi. Erdoğan, şiddet ortamının demokratik açılımları engellediğini de sözlerine ekledi.