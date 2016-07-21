Başbakan: Devlet millete değil, kendisine olağanüstü hâl ilan etti; cuntacılar conta yaktı

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasıyla ilgili olarak, "Devlet millete değil, kendisine olağanüstü hâl ilan etmiştir" dedi. Yıldırım, "Cuntacılar, conta yakmıştır ve yolda kalmıştır, halkın iradesi kazanmıştır" ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu tarafından dün ilan edilen olağanüstü hâl kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Genel Kurul'da yapılan oylamada, AKP ve MHP'nin oylarıyla 81 ilde olağanüstü hâl uygulamasını içeren Başbakanlık Tezkeresi 115'e karşı 346 oyla kabul edildi. Binali Yıldırım, oylamanın ardından yaptığı açıklamada "Ne yaparlarsa yapsınlar, Türk insanı 15 Temmuz’da ortaya koyduğu dirayetle demokrasiyi kesintiye uğratmaya ortadan kaldırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Az önce Meclisimizde kabul edilen OHAL kararı aslında demokratik düzenimize, milli iradeye karşı 15 Temmuz gecesi başlatılan silahlı darbe teşebbüsünün doğurduğu sonuçları ve yaptığı tahribatı ortadan kaldıracak tedbirleri almaya yöneliktir. Geçmiş dönemlerdeki OHAL kararlarına baktığımzı zaman tedbirler vatandaşın yaşamını sınırlamaya ve vatandaşın hareket alanını kısıtlamaya yönelik tedbirlerdi ama 15 Temmuz’da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsüyle millet hükümetiyle, bütün siyasi partileriyle, başkomutanıyla bir olmuş, kenetlenmiş ve bu darbeci bozuntularını bertaraf etmiştir.

Bu süreç içerisinde çok insan, çok kurum, büyük bir kadirşinaslıkla, ülke sevgisiyle bu kalkışma hareketine en net şekilde duruş sergilemiş ve Türkiye, dünyaya bir demokrasi destanı yazdığını göstermiştir. Kısacası bugün alınan karar ile devlet millete değil, kendisine olağanüstü hal ilan etmiştir.

"FETÖ çeteleri bir bir temizlenecek"

FETÖ çeteleri bir bir temizlenecek ve ülkemizin istiklaline demokrasisine zarar vermeye kalkışan bu mihraklar ayağa kalkmamak üzere bertaraf edilecektir. Bu süreçte de şunun özellikle bilinmesini istiyorum, Türkiye’nin en meşru şekilde ve sonunda da darbecileri yerle bir ettiği bi işte bile bazı dost bildiğimiz çevrelerden birtakım Türkiye’nin ekonomisi üzerine oyunlar oynanmaya çalışıyor. Türk ekonomisi dünyaya açıktır, 15 Temmuz gecesi bu girişim olmasına rağmen ilk mesai gününde, pazartesi günü normal piyasa şartları neyse, borsasıyla bankasıyla, finansal işlemleriyle hiçbir çekinceye uğramadan hayat devam etmiş ve bütün ekonomik faaliyetler sağlıklı bir şekilde devam etmiştir. Türkiye’nin risk primiyle oynamaya çalışma gayretlerini iyi niyetli olmaktan yoksunluyoruz. Şu bilinmelidir ki bunlar acele ve maksatlı verilmiş kararlardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türk insanı 15 Temmuz’da ortaya koyduğu dirayetle demokrasiyi kesintiye uğratmaya ortadan kaldırmıştır.

"Cuntacılar conta yaktı"

Bu süreçte bütün siyasi partilerimiz hakkaten takdire şayan, başta genel başkanlar olmak üzere bir duruş sergilemiş. Bombalanma esnasında bile demokrasiden milli iradeden ödün vermemiştir. Bizim, siyasi parti gruplarından beklentimiz bu başlattığımız birlikteliğin süratla kurtulmak için yapılacak düzenlemelerde de devam etmesidir. Özellikle de yatırımlara, ekonominin büyütülmesine reformlara yönelik getireceğimiz tedbirler OHAL düzenlemeleri dışında önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek. Ülkemizin doğrusu hepimizin insanımızın bu olayın etkisinden kurtulmasını temin edeceğiz. Siyasi partilerimiz 15 ve 16 Temmuz gününü demokrasinin günü olarak kutlayacağız bundan böyle. Demokrasi şehitlerimizi anma günü olarak kutlayacağız. Bir kez daha görülmüştür. Tankın gücü, halkın gücü karşısında yetersiz kalmıştır, mağlup olmuştur. Cuntacılar, conta yakmıştır ve yolda kalmıştır, halkın iradesi kazanmıştır. Bu asil duruşunuzdan dolayı teşekkür ediyorum.