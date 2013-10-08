'Biz anamızdan taksitle mi doğduk, haklarımızı niye taksitle veriyorsun'

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz anamızdan taksitle mi doğduk da haklarımızı taksit taksit veriyorsun. Ana dilde eğitime karşı olan yok. Kim karşı? Çünkü elde rehin olarak tutulmak isteniyor Kürtlerin hakları" dedi.

İşte Demirtaş'ın konuşmasından satır başları:

Birinci gündem maddemiz Türkiye’nin demokratikleşmesidir. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda da parti olarak başından beri katkı sunduğumuz çözüm sürecine dair değerlendirme yapmak istiyorum. Hükümet bu sürecin başında bir müzakereden söz ediyordu. Ve bunu bir karşılıklı diyalog üzerine kurulu bir süreç olarak tanımlıyordu.

Açıklanan paketin içeriğinden önce Başbakan bu paket açıklarken ortada hiçbir süreç kalmadığını teyit etmiş oldu. Bugünkü grup toplantısında Başbakan ortada süreç olduğunu kabul etmiyor. Açıkladığı paketin süreçle de alakası yok. Ortada diyalog da yok. Hükümet fiili olarak süreci bitirmiş haldedir.

Öcalan elinizde rehin

Paketin süreçle bağını söyleyenlere bile sert cevap vermiştir. Bu korkaklık, aymazlık, ikiyüzlülüktür. Öcalan İmralı’da elinizde rehin tutulan bir mahkumdur. Sizin onayınız olmadan hiçbir heyetle görüşme yapamaz. Sizin heyetiniz zorla İmralı’ya getirmemiştir. Kendi başlattıkları sürecin arkasında duramıyor olmak siyasi korkaklıktır. Bu paketin açıklanma biçimi tümüyle müzakereyi bitime üzerine inşa edilmiştir.

Müzakere yürüten tarafların görüşleri alınmadı, Öcalan’ın, Alevilerin görüşleri alınmadı. Tekçi bir dayatmayla bu paket budur dediler. Müzakereye niyetiniz yoksa paçaları niye sıvadınız?

Biz AKP Sevenler Derneği miyiz?

AKP’nin kara kaşı kara gözü için süreci desteklemiyoruz, Türkiye halkı barışı hak ettiği için destekliyoruz. Sürece verdiğimiz desteğin yüzde 80’ini AKP kendi kişisel ihtiyaçları için harcamıştır. Bu AKP’nin ilk defa yaptığı bir şey mi? Hayır. Öcalan İmralı’da kendisine gelen heyeti defalarca uyardı. Beklenti diyalogun daha da artmasına yönelikken çıkmışlar karşısındaki muhatabı hiçe almayan bir anlayışla paketi açıklıyorlar. Herkesin de kendi kuyruklarına takılmasını bekliyorlar. Siz siyasi patisiniz de biz de AKP Sevenler Derneği miyiz? Paket AKP’nin yüzünün teşhir olmasından başka bir şey değil.

'Andımız'ı zaten okumuyorlardı

Andımız.. Zaten 3-4 yıldır çocuklarımız zaten okumuyor burada. Bitmiş bir mesele. Başörtüsü. Zaten insanlar kamusal alanda başörtüsü takıyor. Fiilen bir sorun yoktu. Halk fiilen bu sorunu kendi çözdü. Ama AKP şimdi bunu kendi başarısıymış gibi gösteriyor. Bizim kendi okulumuz yok. Özel okula gönderecek parası yok. Senin vekillerinin, cemaatin özel okulları var. Özel okulda ana dilde eğitim serbest olunca Kürt çocuklarını senin okullarına mecbur edeceksin, buna da eşit yurttaşlık diyeceksin. Yemezler.

Anamızdan taksitle mi doğduk

Biz anamızdan taksitle mi doğduk da haklarımızı taksit taksit veriyorsun. Ana dilde eğitime karşı olan yok. Kim karşı? Çünkü elde rehin olarak tutulmak isteniyor Kürtlerin hakları. Sen kimsin ki sadaka dağıtıyor gibi hak dağıtıyorsun. Bunu yapmam dersen gidersin. Şimdi de kendisine niye minnet duymuyoruz diye çıkışıyor. Sen müzakere anlayışını bile kabul etmeyen bir başbakan olarak muhatabından nasıl destek beklersin.

Barajı sıfıra indirelim

Seçim barajında 3 seçenek sunuyor. Gerçekten demokrasiyi savunuyorsun barajı sıfıra indirelim bugünkü sistem devam etsin. Yüzde 50 oy alıyorsun işte neyden korkuyorsun.

Bizi başı örtülü erkekler korkutuyor

Biz başörtülü kadınlardan korkmayız, destekleriz. Bizim korktuğumuz başı kapalı, zihni kapalı erkeklerdir, beyni örümcek ağı başlamış erkeklerdir. Şimdi bunlar başörtülü kadınlar üzerinden rant elde etmeye çalışıyor. Bu topraklar hepimizin ise Türk’ün çoğu sadece özel okulda Türkçe eğitim yapmıyorsa diğerlerinin de hakkıdır. Bu devlete vergi verirken sadece devletin asıl çocukları özel okulda eğitim alsın diye vermiyoruz. Kazanılmış hakların hepsi bizim mücadelemizle kazanıldı. Bu paket yeni bir şey getirmiyor ki. Askerin polisin gerillanın canı gitmesin diye hepimiz her şeyimizi ortaya koydu. Kusura bakma iktidarın umurumuzda değil. Biz halkı düşünürüz. Bugün mü AKP gider bizi ilgilendirmez bu. Buna halk sandıkta karar verecektir.

Cemevine nasıl terör yuvası dersin?

Sen hala mezarlıklara karışıyorsun. İnsanların ölüsüne bile tahammülün yok, canlı olanına nasıl dağdan gelsin dersin. Pakette Alevin’in Kürdün ismi cismi bile geçmiyor. AKP’nin sözcüleri çıkmış cem evlerine terör yuvası diyor. Vekil olabilmek için 4 takla attın, şimdi çıkmışsın Alevilerin inancına saldırıyorsun. Aleviler paketten beklerken bir şey tehdit çıktı .

Suriye ve Irak tezkereleri

Bu sürecin aktörü Öcalan sürecin başladığı günden beri yana Parlamento elini taşın altına koymalı diyor. Parlamento iki tane savaş kararı aldı. Dağdan indirmek isteyen insanlara karşı neden tezkere çıkarıyorsun. Bu çocuklar madem dağdan inecek neden tezkere çıkarıyorsun. Hükümetin yaptığı senin evladının canını korumaya yönelik bir hamle değildir.

Yerel seçimler

Batıda HDP, Kürdistan’da BDP olarak seçimlere giriyoruz. Partimiz açısından asla HDP ve BDP ayrımı yok. Kadın kotası partimizde ilkesel bir duruştur. Dün açıkladığımız kadın kotası yerleri eksiktir. Bunlar asgari kadın adaylar göstereceğimiz yerlerdir. Ama daha fazlası da olacaktır. İnşallah kazanacaklar ve Türkiye’de ilk defa bir büyükşehir belediye başkan adayı kadın olacak.

İstifam söz konusu değil

Partimizde eş başkanlık konusunda tartışma yoktur. İstifa söz konusu değil. Koltuklar halkın emanetidir. Halk bu emaneti teslim ettiği gibi geri de alır. Zamanı geldiğinde biz de teslim etmesini biliriz. Seçime kadar gündemimizde olağanüstü kongre yok. Seçim sonrasında tartışmalarını yapar partimiz. Hiçbir dönem partimiz şahıslara bağlı olmadı. Şahıslara bağlı bir parti olmadığımızı herkesin bilmesi lazım. Bizler de koltuklara yapışıp kalan kişiler değiliz. Yeri ve zamanı geldiğinde bizler de bu emanetleri teslim edeceğiz.

Öleceksek bu hareket için öleceğiz

Konumumuz ne olursa olsun partiyi zarar uğratacak bir konumumuz olmaz. Öleceksek de bu hareket içinde öleceğiz. Partiden ayrılmamız halkın değerlerine ihanet olur. Bu halka destek sunmak için ila eş başkan, ya da vekil olmak gerekmez. İstifa söz konusu değil ama değişiklik her partide yaşandığından daha demokratik şekilde BDP’de yaşanmıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır.

Hanım değil kadın aday

(Bir gazetecinin "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı hanım mı olacak?” sorusu üzerine) Hanım değil kadın olacak bir defa Diyarbakır adayı. İstifa tartışmaları bizden kaynaklı değil. Bizde 2 dönem kuralı var. Seçim öncesi istifa, ayrılma bizden kaynaklı değil. Hastanede devam eden bir tedavim vardı. Tartışmalar olunca sizin karşınıza çıkmam gerekti. BDP’de kriz durumu yok. Partimizin kadın adayını burada ön seçimle belirleyeceğiz. Üstünde anlaştığımız bir isim yoktur.

İmralı ziyareti

Bu hafta sonuna kadar bir heyetimizin gitmesini bekliyoruz. Hafta sonuna kadar bir gelişme olabilir. Biz paylaşmamız gerekenleri paylaşırız.

Anadilde eğitimi de kendimiz çözeceğiz

Paketten İmralı ve Kandil’e dönük en küçük bir düzenleme çıkmadı. Hükümet bu süreci yürütmek istemiyor. Biz mücadele edeceğiz. Hükümete adım attırmaya çalışacağız. Biz kendi bölgemizde okullar açma, ders kitapları basma gibi faaliyetler yapacağız. Nasıl andımız meselesini kendimiz çözdük, ana dilde eğitimi de kendimiz çözeceğiz.

Bir tek Erdoğan mı yeni Türkiye’ye uyandı?

Mehmet Öcalan’ın dediği gibi bu İmralı’nın paketi değil. Bir tek Tayyip Erdoğan’ın paketidir. Bir tek kendisi herhalde sabah yeni bir Türkiye’ye uyandı. Bizim uyandığımız Türkiye aynıydı.