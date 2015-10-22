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Politika

Başbakan Davutoğlu'ndan Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol'a ziyaret

Başbakan Davutoğlu ile Abdulbaki Erol İstanbul'da görüştü

22 Ekim 2015 10:41

Yaklaşık 2 aydır İstanbul'da Kasr-ı Arifan olarak adlandırılan ikametgahında İstanbul'daki talebelerini ağırlayan Menzil Şeyhi olarak bilinen Gavsi Sani Şeyh Seyid Abdulbaki Erol'u Adıyaman'a hareketinden önce devletin zirvesi ziyaret etti. Yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Ahmet Davutoğlu Abdulbaki Erol'u ziyaret ederek bir süre başbaşa görüştü.

Timetürk'ün haberine göre, İstanbul'da son görüşmesini gerçekleştiren Erol, bu görüşmeden kısa bir süre sonra Adıyaman'da bulunan Menzil Köyü'ne hareket etti.

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