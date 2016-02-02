Başbakan'dan Kırmızıgül’e: Zulüm görmek istiyorsa 8 yaşındaki Said'in gözlerine baksın

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bölgede yaşanan çatışma ortamı ve ölümler için "Bu kadar zalim, bu kadar merhametsiz nasıl oldunuz ey Başbakan?" diyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’e cevap vererek, “Ben o sanatçıya sesleniyorum, gelsin eğer biraz zulüm görmek istiyorsa ziyaret ettiğim 8 yaşındaki Said’in gözlerinin içine baksın” dedi.

Ankara’da Doğu ve Güneydoğu'lu STK'larla buluşan Başbakan Davutoğlu, Mahsun Kırmızıgül'ün açıklamalarıyla ilgili olarak, "Bir sanatçı bana "zalim" diye bize hitap edince aynaya dönüp baktım, iç muhasebe yaptım" dedi.

Davutoğlu'nun Kırmızıgül ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Bir sanatçı bana "zalim" diye bize hitap edince aynaya dönüp baktım. İç muhasebe yaptım. Aynaya tekrar tekrar bakıp Rabbime hamdettim. Bu kişiyi anlamak istiyorsa Somali'ye başı okşanmış çocukların yanına gitsin. Bizim adaletimize, vicdanımıza şahitlik edecek o kadar insan var ki. Bizim elimizde tek bir masumun bırakın kanı, gözyaşı dahi yoktur. Birileri İsrail'in ya da Esad'ın yaptığı gibi zulm etmek isterse, ya da PKK gibi halka zulmetmek isterse buna sessiz kalacak kadar nasipsiz değiliz.

Ben o sanatçıya sesleniyorum, zulüm görmek istiyorsa Dışkapı Hastanesi'nde ziyaret ettiğim o Sait'in gözlerine baksın. Küçük kız kardeşini şehit olarak kaybetmiş Said’in o yüzündeki tebessüme baksın. Diyarbakır’da Çınar’da hayatını kaybedenlerin arkasında hangi zalimlerin olduğunu görsün ve zalim kelimesini kimin için kullanabileceğini düşünsün. Bizim merhametimize tarih de, milletimiz de şahittir. Bu makamda biz durdukça, bu çocuklara kim zulmederse onlara karşı kudretimizin sesi de olacaktır. Hesap vermeye hazırız. Bu toprakların çocuklarına kim zulmederse kudretimizin sesi de olacaktır."

Davutoğlu daha önce de Kırmızıgül’ün açıklamalarına yanıt vererek, "Bugün Doğu ve Güneydoğu’da zulmeden PKK’dır. PKK’nın zulmünü görmeden devlete ve şahsen bana dönük zalim diyen bizim hayat geçmişimize de Kandil’dekilerin hayat geçmişine de bir baksın. Sonra kime zalim, kime merhametli diyeceklerini görsünler" diye konuşmuştu.

Kırmızıgül ne demişti?

Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaştığı mesajjlarda, “Yaralı olan çocukları ve yaşlı insanları ölüme terketmek hangi dinde yazar. Bu kadar zalim, bu kadar merhametsiz nasıl oldunuz ey başbakan?” ifadelerini kullanmıştı.