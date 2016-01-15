Başbakan Davutoğlu ve Almanya Başbakanı Merkel haftaya cuma günü bir araya gelecek

Türkiye-Almanya Yüksek İşbirliği Konseyi gelecek hafta Cuma günü Berlin’de ilk kez bir araya gelirken Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğinde iki ülkenin en önemli bakanları bir araya gelecek.

Hürriyet'in haberine göre iki ülke başbakanları; dışişleri, içişleri, savunma ve kalkınma bakanları Berlin’de toplanıyor. Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı açıklamaya göre, toplantı gündeminin başında mülteci krizi ve terörle mücadele geliyor.

İstanbul’da 10 Almanya vatandaşının hayatını kaybettiği terör saldırısı ve Güneydoğu’daki çatışmalar da toplantıda ele alınacak. Almanya hükümeti farklı partner ülkelerle düzenli olarak Yüksek İşbirliği Konseyi toplantıları yapıyor. Bu ülkeler arasında Fransa, Polonya, Hollanda, İtalya, İspanya gibi AB ülkeleri yanında Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve İsrail bulunuyor.