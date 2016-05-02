Başbakan Davutoğlu, Vartolu gençlerle futbol oynadı

Habertürk'te yer alan habere göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu, Muş'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenine katıldıktan sonra eşi Sare Davutoğlu ile helikopterle Varto ilçesine geldi. Başbakan Davutoğlu ve beraberindeki Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Millieğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muş Milletvekili M. Emin Şimşek, Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AKP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Mehdi Eker, Selçuk Özdağ, Vedat Demiröz, Recep Akdağ, Ayhan Sefer Üstün, AKP Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, belediye başkanları ve bürokratları Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Naci Doğan, AKP Varto İlçe Başkanı Figen Ergül, AKP İl Başkanı Namık Ergün ve kamu kurum ve kuruluşları amirleri düğün salonu girişinde karşıladı. Başbakan Davutoğlu, düğün salonunda Varto İlçe Başkanı Figen ve Tunay Ergül çiftinin çocukları İsmail Ergül'ün Göçmen ve Cahide Bingöl'ün kızları Sevgi Bingöl'ün düğün törenlerine katıldı.

Başbakan Davutoğlu ve beraberindekiler, düğün sonrası AKP Varto ilçe binasının açılışını yaptı. Parti binasının açılış kurdelesini eşi Sera Davutoğlu ile birlikte kestikten sora partililere hitap eden Başbakan Davutoğlu, "Aziz Vartolu kardeşlerim. bugün Muş'ta istikbalimizin 99. yıl dönümünü kutladık. Allah Muş'umuza, Varto'muza her zaman hür ve istikbaline sahip etsin. İlçe Başkanımız Figen hanımın düğün vesilesi ile bir araya geldik. Şimdi ise yine güzel bir vesile ile buradayız. Varto'da ilçe binamızın açılışını yapıyoruz. Varto zor günler yaşadı. Ama bu zor günlerde ilçe başkanımız Varto'nun yiğit kadını Figen hanım, hep başı dik, vakur bir şekilde sadece AK Parti bayrağını değil, ülkemizin sembolü al bayrağımızı burada dalgalandırmış. Ben kendisine teşekkür ediyorum. O zor günlerde kendisinin yanında olan eşi Tunay Bey'e, bütün Varto halkına da teşekkürü bir borç biliyorum. Ülkemizin birliği ve beraberliği daim olacak. İnşallah bir daha hiçbir ilçemizde ne Varto'da ne de herhangi bir ilçede bu tür terör olaylarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Allah Varto'yu, Muş'u aziz eylesin. Bu ilçe binamıza da güzel siyasi hizmetlere zemin olacak şekilde faaliyetler nasip eylesin. Tekrar Allah hayır ve mübarek eylesin. Ya Allah Bismillah" dedi.

Başbakan Davutoğlu, daha sonra bir kırtasiyeden aldığı kitapları ve oyuncakları onu karşılayan çocuklara dağıttı. Bu sırada İmam Hatip Lisesi hentbol sahasında top oynayan çocukları gören Başbakan Davutoğlu, sahada Mehdi Eker, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve çocuklarla birlikte top oynadı.

Davutoğlu, oynadıkları futbol topuna imzasını atıp çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okulun bahçesinden ayrıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Varto ilçesinde gezi ve ziyaretlerini tamamlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere helikopterle Muş'a gitti.