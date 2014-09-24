T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Davutoğlu hocalığa geri dönüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) akademik yıl açılışına katılacak ve iki derse girecek

24 Eylül 2014 21:39

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül Pazar günü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) akademik yıl açılışına katılacak ve 'Yeni Türkiye Vizyonu ve Üniversiteler' başlıklı ilk dersi verecek.

 

Yeni Türkiye vizyon dersi verecek

 

habervaktim'in haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül Pazar günü Samsun’u ziyaret edecek. Başbakan Davutoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 2014_2015 akademik yıl açılış törenine katılacak.

 Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te başlayacak akademik yıl açılış töreninde Başbakan Davutoğlu, 'Yeni Türkiye Vizyonu ve Üniversiteler' başlıklı açılış dersini verecek.

Başbakan Davutoğlu’nun OMÜ’deki törenin dışındaki Samsun programı henüz açıklanmadı.

 

ETİKETLER

başbakanahmet davutoğlusamsunon dokuz mayısüniversitesiakademik yıl açılışıdersyeni türkiye vizyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24