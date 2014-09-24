Başbakan Davutoğlu hocalığa geri dönüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül Pazar günü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) akademik yıl açılışına katılacak ve 'Yeni Türkiye Vizyonu ve Üniversiteler' başlıklı ilk dersi verecek.
Yeni Türkiye vizyon dersi verecek
habervaktim'in haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül Pazar günü Samsun’u ziyaret edecek. Başbakan Davutoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 2014_2015 akademik yıl açılış törenine katılacak.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te başlayacak akademik yıl açılış töreninde Başbakan Davutoğlu, 'Yeni Türkiye Vizyonu ve Üniversiteler' başlıklı açılış dersini verecek.
Başbakan Davutoğlu’nun OMÜ’deki törenin dışındaki Samsun programı henüz açıklanmadı.