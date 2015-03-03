Başbakan Davutoğlu: Üç bakan istifa edecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının Bakanlar Kurulu'nda son kez toplantıya katıldıklarını söyledi.

Resmi ziyaret gerçekleştireceği Portekiz'e hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi: "Bugün Bakanlar Kurulunda Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanımız Lütfi Elvan, İçişleri Bakanımız Efkan Ala son toplantılarına katıldılar. Kendilerine çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımızla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz istişare sonrasında üç bakanlığımıza şu an ki bakanlık müsteşarlarının önümüzdeki seçime kadar nezaret etmelerini kararlaştırdık. Adalet Bakanlığına Kenan İpek, İçişleri Bakanlığına Sebahattin Öztürk, Ulaştırma Bakanlığına Feridun Bilgin önümüzdeki günler itibariyle 6 Mart son gün olduğu için o gün itibariyle göreve başlamak üzere kararlaştırılmışlardır.



Hayırlı olsun. Zaten bu Türkiye'de on yıllardır uygulanan bir uygulama. Üzerine düşünmek lazım gerçekten buna ihtiyaç var mı, diye. Ancak bir teamül bir kural gereği seçimlerden önce bu üç bakanlığın ataması yapılıyor. Sürekliliği teminen yürüyen işlerde herhangi bir aksama olmaması açısından müsteşarların bu görevi üstlenmelerini doğru bulduk. Çünkü bu 3 ay bu bakanlıklar ve hükümetin işlevi bağlamında hiçbir kesinti olmayacak.



İnşallah 8 Haziran'da yeni hükümeti kurduğumuzda bu çalışmalar yürüyecek. Bizim bir dakika bile kaybetme tahammülümüz yok. Bu sürekliliği teminen müsteşarlarımız bu görevi üstlenecekler. Bakanlıktaki bütün işler de bir önceki gün gibi hiçbir fark olmadan bu görevler ifa edilecek. Devralacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."