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Demirtaş'ın 'yeniden çatışmasızlık ortamını oluşturmalıyız' çağrısına Davutoğlu'ndan yanıt

'Silahlı gruplar Türkiye’yi terk edene kadar operasyonlar devam edecek'

31 Temmuz 2015 14:52

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "yeniden çatışmasızlık ortamını yanıtlamalıyız" çağlrısına yanıt verdi. Davutoğlu, "Doğu Anadolu'daki ve Güneydoğu Anadolu'daki kardeşlerimiz haraç baskısı altında olacaklarsa biz böyle bir çatışmasızlığı kabul etmiyoruz" dedi. Davutoğlu, "Silahlı gruplar Türkiye’yi ter edene kadar ve DEAŞ terörü tehdit olmaktan çıkana kadar bu operasyonlar devam edecektir" vurgusu yaptı.

Davutoğlu, TOBB Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Teröre Karşı Sivil İnisiyatif" programında konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Teröre karşı mücadelede bütün toplumun omuz omuza vermesi gerekiyor. Türkiye birçok terör saldırısıyla karşı karşıya. En temel özgürlük yaşama özgürlüğüdür.

Güvenlik ve özgürlük bir aradadır. Bir yerden bir yere mal satıyorsunuz, alışveriş yapacaksınız. Kamu düzeni olmazsa bunları yapamazsınız. Kamu düzeninin olmadığı yerlerde hayat hakkı, fikir hürriyeti ve girişim hürriyeti olmaz.

Kamu düzeni, güvenlik ve özgürlük birarada olmalı. Bu üç temel atılım alanını aynı anda gerçekleştirebilmemiz lazım. Bazen ekonomil çöküntüler siyasi çöküntülere yol açabiliyor Yunanistan'da olduğu gibi. Türkiye geleceğe umutlu bakıyorsa kamu düzeniyle ilgili ortak bir iradenin sergilenmiş olmasındandır. Bugün bu toplantı teröre karşı verdiğimiz en doğru mesajdır.

Kamu düzeni olmazsa ticari tüccarlarımız, işverenlerimiz yatırım gücünü kaybederler. Biz bugün teröre karşı sivil insiyatif olarak bu mesajı veriyoruz. 

7 Haziran sonrasında yeni bir tablo çıktı. Hatırlarsınız 7 Haziran gecesi balkonda yaptığımız konuşmada Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayacağımızı ifade etmiştik. 7 Haziran'dan bu yana demokrasi iyi bir sınav vermiştir.

 

'Birileri demokrasiye darbe vurmak için düğmeye bastı'

 

11 Temmuz'da KCK ateşkesi bitirdiğini açıkladı. Zamanlamaya dikkat çekmenizi isterim. Birileri demokrasiye darbe vurmak için düğmeye bastı. Ramazan Bayramı'ndan hemen birgün sonra DAEŞ saldırılara başladı. Şanlıurfa'da 32 vatandaşımız katledildi. O gün öğleden sonra 1 askerimiz PKK tarafından şehit oldu. 20-23 Temmmuz tarihleri arasına dikkat etmenizi isterim. 

 

'Bizim irademiz sabitti hâlâ sabit'

 

Savaş ilan edenlerin merkezlerine saldırı düzenlendi.PKK'nın bilinen tüm sığınakları imha edildi. Çözüm sürecini istismar edenlere söylüyorum, bizim irademiz sabitti hala sabit. Çözüm süreci istismar edilerek polisimiz şehit edilecekse, Doğu Anadolu'daki ve Güneydoğu Anadolu'daki kardeşlerimiz haraç baskısı altında olacaklarsa biz böyle bir çatışmasızlığı kabul etmiyoruz.

 

'Silahlı gruplar Türkiye’yi ter edene kadar operasyonlar devam edecek'

 

Silahlı gruplar Türkiye’yi terk edene kadar ve DEAŞ terörü tehdit olmaktan çıkana kadar bu operasyonlar devam edecektir. HDP genel Başkanına soruyorum, sizler bu milletin oylarıyla TBMM’ye geldiniz. Silahlı mücadeleyi savunarak bir görev üstlenmediniz. Gayrı meşru silahlı bir mücadeleyi nasıl savunursunuz? Hangi Avrupa ülkesinde bir parlamenter sırtımızı terör örgütüne dayadık cüretini gösterebilir.

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