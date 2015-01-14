Davutoğlu: Gelecek yıl esnafa 4 milyar kredi verilecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "3 yıl ustalık belgesi olup yeni işyeri açmış kardeşimize de faizsiz kredi vereceğiz. Esnaf için 150 milyon dolarlık kredi vereceğiz. Önümüzdeki yıl 4 milyara yakın kredi kullanılabilecek" dedi.

Davutoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin düzenlediği programda konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Eğitiminde öğrendiğimden daha fazlası babamın dükkanına gittiğimde onun komşuları ile ilişkilerinde, onun insani temasta kurduğu derin muhabbette gördüm. Hala gözümün önünde gitmeyen ve iki prensibi bana çocuk yaşlarda nakşeden özellikten bahsetmek istiyorum. Ortaokulda bir hana girdim. Yerde 50 lira buldum götürüp babama teslim ettim. Etrafta kimse sahi çıkmayınca… Oğlum etraftaki dükkanlara sordun mu dedi. Git bütün dükkanlara sor bulamazsan geri getir dedi. Gittim, kimse ben düşündüm demedim. Ben onlardan kanıt istememiştim. Ama hiçbiri ben düşündüm demedi. Gördüğüm şey şu oldu: Esnaf yalan söylemez. Babam gidip sor dediğinde neye güveniyordu. Biliyordu ki gerçek sahibi varsa söyleyecek.

İkinci husus esnaf söz verdiyse yerine getirir. Babam o parayı fakirlerle ilgili bir kuruluşa bağışladı. Belgeden daha önemlisi sözün kendisidir. İnsan olana söz yeter. Adana’dan bir telefon gelir ve çok ciddi miktarda malı senet dahi olmadan gönderirdi babam. Çünkü bilirdi ki söz senet demektir ayrıca bir kağıda gerek yoktur.

‘Halkbankası Genel Müdürü'nü çağırdım...’

Halkbankası Genel Müdürü’nü çağırdım ve kredilerin açılması talimatını verdim. Siz buradayken krediler derhal açılıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faizsiz kredivereceğiz. Ustalık mertebesine gelmiş kardeşlerimize özel imkan tanıyalım dedik. 3 yıl ustalık belgesi olup yeni işyeri açmış kardeşimize de faizsiz kredi vereceğiz. Esnaf için 150 milyon dolarlık kredi vereceğiz. Önümüzdeki yıl 4 milyara yakın kredi kullanılabilecek.

‘AVM kriterlerini değiştirdik’

AVM’ler açılması kriterlerini değiştirdik. Her AVM’de esnaf ve sanatkarlara en az yüzde 5 yer ayrılması zorunluluğu getirdik. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere de binde 3 oranında yer ayırdık her AVM içinde. Bu yerlerde kira rayiç bedelin dörtte biri alınacak, daha fazla değil. Çalışma saatlerinin tanziminde esnaf ev sanatkarlarımızın günlük hayat ritimleri göz önüne alınacak."