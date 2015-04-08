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Başbakan Davutoğlu: Seçim öncesi 90'lı yıllarda olduğu gibi iki tehlike var

'AK Parti olarak 12 yıl içerisinde seçim ekonomisi uygulamadık'

08 Nisan 2015 15:07

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim dönemlerinde iki tehlike olduğunu belirterek, ''İktidar partisini bekleyen tehlike veya tuzak diyeyim, seçim ekonomisi uygulamasıdır. Oyları alayım, ondan sonra ne olursa olsun anlayışı. Bu 90'lardaki partilerin yaklaşımıydı'' dedi.

Davutoğlu, TOBB şurasında işadamlarına hitap etti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Son 12 yıl Türkiye'de gerçek bir başarı ülkesidir. Kişi başı düşen gelirimizi artırdık. 160 milyar dolar ihracatlara çıktık. Dünyanın en büyük krizini yaşadık. Dünya kriz yaşarken biz büyüdük. Bunun en önemli nedeni siyasi istikrardır.Yani bizler ve sizler arasındadır.

- Türkiye, Yazar kasaların atıldığı kepenklerin kapatıldığı krizleri siyasi istikrar sayesinde aştı. Türkiye, 10 küresel güç arasına girecek diyorsak bunun altyapısını sağlamak zorundayız.

- Buradan Bakanlar Kurul toplantısına geçeceğiz. Neredeyse tüm bakanlarımız burada. Bu TOBB'a verdiğimiz, odalarımıza verdiğimiz önemi gösterir.

 

Milletvekili adaylarının belirlenmesi

 

- Bütün partilere hayırlı olsun. Aday listeleri insan unsurunu ortaya koyar. Ülkeye hizmet etmek için yola çıkan herkese saygı duyuyoruz. Herkes vizyonunu ortaya koymalı. Gerçek hayatta bunu nasıl yansıtacak.

 

‘Seçim öncesi  iki tehlike var’

 

-İki tehlike vardır. iktidar partisini bekleyen tuzak seçim ekonomisi uygulamasıdır. Oyları alayım, ondan sonra ne olursa olsun anlayışıdır. Bu 90'lı yılların partilerinin yaptığı işlerdi. Ama AK Parti 12 yıl içerisinde seçim ekonomisi uygulamadık. Seçim sonrasında bu sorunun kendimizde olacağının bilinciyle hareket etti. 9 aylık mı yoksa, 9 yıllık mı seçim programı hazırlayacağız. Biz 2014'ten 2023'e hükümet programı açıklayacağız. Göğsümüzü gere gere söylüyorum biz seçim ekonomisi uygulamadık. Biz bu tuzağa düşmedik. Biz halkımıza bedel ödetmedik.

 

‘Muhalefet tuzağa düştü’

 

- Muhalefet için tuzak şu: En geniş vaatleri vermek. Ekonomi bunu kaldırır mı, biz bunu yapabilir miyiz. En uçuk vaatlerde bulunmaz. CHP bu hataya düştü. Kılıçdaroğlu vaatlerde bulunuyor, tipik bir şekilde geniş kitlelere mavi boncuk dağıtan bir konuşma görürsünüz. Ekonomide bir vaatte bulunacaksanız tutarlı olacak. Biz hala 90lı yılların yaptığı hataların bedelini ödüyoruz, ama biz gelecek nesle bedel ödetmeyeceğiz. Bir siyasetçinin söylememesi gereken bir söz.

 

‘Sözümüzü tutmazsak 4 dakika bile tutmayın’

 

- 4 yıllık bir perspektif şu demek: Ben şuanda birikmiş olan hazineyi 4 yılda halkı tatmin edecek ama sonrası Allah kerim. Biz emaneti sürdürürsek biz sözümüzü tutmazsak, 4 dakika bile bizi tutmayın.

 

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