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Başbakan Davutoğlu: Şark meselesi artık bitmiştir

"Türk ve Kürt kardeştir; kardeşliğimize kast eden kim olursa olsun kalleştir"

13 Şubat 2016 15:01

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bölgedeki operasyonlara ilişkin olarak, "Şark meselesi artık bitmiştir. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmalıyız. Türk, Kürt, Alevi diyerek bizi bölmeye çalışanlara karşı dim dik duracağız. Biz milletle el eleyiz" dedi. 

Başbakan Davutoğlu, Valilik ziyareti sonrasında Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Yürüyüşü'nde konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İstiklal savaşı o kadar zor şartlar altında verildi ki... Sarıkamış'ta sehit olan askerlerimiz tam 900 km yürüdüler. Bu vatan kolay emanet edilmedi. Biz hangi şartta olursak olalım, bayrağı dik, ezanı gür tutarız. 

 

"Şark meselesi artık bitmiştir"

 

Aziz Erzincalılar bu benim teşekkür ziyaretim, kurtuluş gününe denk geldiği için çok mutluyum. Her hafta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir ilimizi ziyaret edeceğimi söylemiştim. Şark meselesi artık bitmiştir. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmalıyız. Türk, Kürt, Alevi diyerek bizi bölmeye çalışanlara karşı dim dik duracağız. Biz milletle el eleyiz. 

 

"Türk ve Kürt kardeştir"

 

Gün birlik vaktidir. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı durma vaktidir. Zaman istiklal meşalesini yükseltme vaktidir. 78 milyon aynı istilal ve istikbalin çocuklarıdır. Türk ve Kürt kardeştir. Kardeşliğimize kast eden kim olursa olsun kalleştir. 

Sizlerin huzuruna gelerek enerji ve güç alıyoruz. Sizler bize en güzel hediyeyi verdiniz. Biz de size hizmet vereceğiz. İnşallah Erzincan'a hızlı tren geliyor. Bu hizmetlerin ardında parti kurucumuz Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Binalı Yıldırım ve kardeşiniz olarak ben varım. Bütün milletvekillerimizle hep beraber sizin hizmetinizdeyiz. Türkiye'de her yerde bir arada olacağız. Size söz veriyorum. Erzincan'a her zaman geleceğim ve en iyi hizmetleri buraya yapacağız. 

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