Başbakan Davutoğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü'ndeki kabulünün ardından Terör örgütü IŞİD, PKK ve DHKP-C'ye yönelik yurt genelinde ve sınır ötesinde operasyonların sürdüğü sırada Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Denetleme ve incelemelerde bulunduğu öğrenilen Başbakan Davutoğlu'nun, Özel Kuvvetler Komutanlığından bilgi aldığı belirtildi. Davutoğlu, 24 Temmuz'da Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi almıştı.

Suriye tarafından Türk askerine yapılan saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 60 Bordo Bereli'den oluşan iki taburla IŞİD'in kontrolündeki Ayyaşe köyüne girdiği iddia edilmişti. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı ise operasyonlar öncesi Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e gitmişti.