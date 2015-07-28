T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Davutoğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi

28 Temmuz 2015 22:19

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü'ndeki kabulünün ardından Terör örgütü IŞİD, PKK ve DHKP-C'ye yönelik yurt genelinde ve sınır ötesinde operasyonların sürdüğü sırada Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Denetleme ve incelemelerde bulunduğu öğrenilen Başbakan Davutoğlu'nun, Özel Kuvvetler Komutanlığından bilgi aldığı belirtildi. Davutoğlu, 24 Temmuz'da Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi almıştı.

Suriye tarafından Türk askerine yapılan saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 60 Bordo Bereli'den oluşan iki taburla IŞİD'in kontrolündeki Ayyaşe köyüne girdiği iddia edilmişti. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı ise operasyonlar öncesi Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e gitmişti. 

ETİKETLER

davutoğluözel kuvvetlerziyarethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24