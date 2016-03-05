Davutoğlu İran'da: Görüş ayrılıklarımız olsada bölgenin kaderi dış aktörlere bırakılmamalı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ile ortak basın açıklaması yaptı. "Önümüzdeki dönem İran'la ilişkiler önceliğimiz olacak" diyen Davutoğlu, "Potansiyelimizi değerlendirirsek bölgedeki sorunları çözebiliriz. Bölgedeki sorunların çözümü için Türkiye-İran ortak perspektifi önemlidir" ifadesini kullandı. Davutoğlu, "Görüş ayrılıklarımız olsada bölgenin kaderi dış aktörlere bırakılmamalı" vurgusu yaptı.

İshak Cihangiri'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye ve İran'ın ortak çıkarı bölgeye barışın gelmesidir. Görüş ayrılığı olan noktalarda konuşup sorunu beraber yönetme kararı aldık. Doğalgaz, petrol, enerji, bankacılık ve turistlik alanlarının hepsi birer birer bakanlar arasında konuşuldu, iyi neticeler alındı. Bakanlar arası görüşmelerde tüm konularda güzel noktalar vardık. Bölgeye barışın gelmesi için iki ülkenin görüşmesi çok önemlidir.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bu İran'a Başkanlık görevimde ilk ziyaretim. Geçtiğimiz hafta İran'da yapılan seçimlerin sonucu nedeniyle tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde İran ile ilişkiler öncelikli konularımızdan biri olacak. Çok geniş imkanlar önümüzde açılmış bulunuyor. Geçmişte bu konuda çaba serfederken, İran'ın zor günlerinde de en açık tavrı Türkiye göstermiştir. Biz geçmişte zor dönemlerde dostluğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. İran'ın bu yeni dönemde yaptırımların kalkması ve dünyaya açılması en fazla Türkiye'yi sevindirmiştir.

Gerek özel gerek heyetler arası görüşmede bu yeni dönemi nasıl şekillendireceğimize dair önemli adımlar attık. Ticarette,enerjide, turizmde ekonomizin birbirine entegre olması anlamında önemli kararlar aldık. Ulaştırmada, İran Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısıdır. Enerjide İran büyük bir üretici, Türkiye hem büyük bir tüketici hem de geçiş ülkesidir. Turizmde Türkiye dünyanın en büyük 6. ülkesi İran ise keşfedilmemiş bir hazinedir. Türkiye'nin bu alandaki birikimiyle İran'ın güzellikleri bir araya gelince önemli gelişmeler olacaktır.

Potansiyelimizi değerlendirirsek bölgedeki sorunları çözebiliriz. Bölgedeki sorunların çözümü için Türkiye-İran ortak perspektifi önemlidir. Bazı konularda farklı görüşlere sahip olabilir ama tarihimizi ve coğrafyamızı değiştiremeyiz. Gerek baş başa görüşmede gerekse heyetler arasındaki görüşmede bu yeni dönemi nasıl yürüteceğimize dair önemli adımlar attık.