Davutoğlu: Demirtaş haddini bilecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kimse Taksim etrafında yeni bir kaos çıkarmaya kalkmasın. Sembolik olarak gidip anacaklarsa bir şey demeyiz. Yeni bir kaosa izin vermeyiz. Barış çağrısı yaptık" dedi.

Davutoğlu, "HDP Eşbaşkanı diyor ki; Kabe nasıl kutsalsa Taksim'de bizim için kutsal. Bu nasıl bir söz. Ama biz Kabe'ye laf söyletmeyiz. Ne inancı taşırsan taşı, Kabe'ye şirk koşulmasına izin vermeyiz. Bir müftüyü aday gösterdiler biliyorsunuz. Ben o müftüye sorarım, Kabe'ye şirk koşmak ne demektir. Ya Demirtaş'a ders versin ya da bize cevap versin. Kabe Arap’ın olsun Çankaya bize yeter diyorlardı. Kabe bu milletin yüreğinde. Türk'ün de Kürtün de Sünnisinin de Alevisinin de. Demirtaş haddini bilecek" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin Niğde mitinginde konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Niğde'ye selamlar olsun. Tarih yazacak mıyız? 7 Haziran'da tarih yazıyor muyuz? Konya ovasının bütün etrafındaki vilayetler benim memleketim sayılır. 3'te 3 istiyorum. Niğde'ye müjdem var, elimiz boş gelmeyiz. Kılıçdaroğlu gibi elimiz boş gelmeyiz. Kılıçdaroğlu bu meydanı görsün de Niğde nedir bilsin.

‘Demirtaş haddini bilecek’

Kimse Taksim etrafında yeni bir kaos çıkarmaya kalkmasın. Sembolik olarak gidip anacaklarsa bir şey demeyiz. Yeni bir kaosa izin vermeyiz. Barış çağrısı yaptık. HDP Eşbaşkanı diyor ki; Kabe nasıl kutsalsa Taksim'de bizim için kutsal. Bu nasıl bir söz. Ama biz Kabe'ye laf söyletmeyiz. Ne inancı taşırsan taşı, Kabe'ye şirk koşulmasına izin vermeyiz. Bir müftüyü aday gösterdiler biliyorsunuz. Ben o müftüye sorarım, Kabe'ye şirk koşmak ne demektir. Ya Demirtaş'a ders versin ya da bize cevap versin. Kabe Arap’ın olsun Çankaya bize yeter diyorlardı. Kabe bu milletin yüreğinde. Türk'ün de Kürtün de Sünnisinin de Alevisinin de. Demirtaş haddini bilecek. Bu millet ikiyüzlülüğü affetmez. Doğu'da samimi Kürt vatandaşlarımızı kandırmak için müftü efendiyi vekil adayı göstereceksin, batıda Taksim'e çıkıp burası Kabe'dir bizim için diyeceksin. Bu millet size inanır mı? Yine diyor ki; Kudüs nasıl Yahudiler için kutsalsa, sen kimin sözcüsüsün Kudüs bizim için kutsal. Birisi diyaneti kaldıracağız diyor, Kılıçdaroğlu yeni matematik kuralı geliştirmiş 1+8+4. 8 demek imam hatip ortaokullarının kapatılması demek. Bir daha 28 Şubat'ı getirmelerine izin verir miyiz? Bu millet buna izin verir mi? Bütün gençler bizimle, biz onları geleceğe hazırlıyoruz.

’Niğde Havaalanının adı

'Hasan Dağı Havaalanı' olacak’

Niğde'ye 10'a yakın müjdem var. Bugün Niğde-Gölcük otoyolunu açtık. İnşallah Niğde ve Aksaray'ın birlikte kullanacağı havaalanı çalışmalarına başlıyoruz. Adı da Hasan Dağı havaalanı olacak. Niğde-Ankara otoyolunun çalışmalarını tamamladık. Hızlı tren demir yollarını da en kısa zamanda bitireceğiz. Faruk Nafiz'e selam olsun.

Biz sözümüzün eriyiz Kılıçdaroğlu; bizimle milletin arasına ne noter ne de foter girer. Avrupa'nın en büyük tarım ülkesi Türkiye'dir. Hollanda ile kıyaslama Kılıçdaroğlu. Avrupa birincisi, dünya altıncısıyız. Ülkeyi devraldığımızda esamemiz okunmuyordu. Türkiye şuan 193 ülkeye bin 783 tür tarım ürünü ihraç ediyor.

'Kime oy verirseniz verin...'

Kime oy verirseniz verin 7 Haziran'da hepinizin oyuna talibim. Kılıçdaroğlu diyor ki; HDP'nin barajı açması önemli, destek vereceğiz. Biri diyaneti kaldırmaktan bahsediyor, diğeri ona destek oluyor. MHp eğer vatanın birliğinden bahsediyorsa her yere gitsin, herkesle konuşsun. Türkiye AK Parti iktidarı döneminde kendi milli savaş uçağını yapacak. Hasan Dağı'nın üstünde kendi savaş uçağımız uçacak. 2018'de milli eğitim uçağı uçacak. Çünkü biz söz verdiğimizde yaparız. Kendi tankımızı yapıyoruz. Yüzde 100 milli tank. Altay'ı yapıyoruz. Milli savaş gemimizi yapıyoruz, denizaltımızı insansız hava aracımızı yapıyoruz. Biz söz verdiğimizde yaparız. Orhun Anıtları'nı kim restore etti, balkanlardaki her ecdad taşını yerine kim koydu? İşte bizim millilik anlayışımız bu.